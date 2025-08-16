Ηλεία: Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το φωτοβολταϊκό πάρκο στο φράγμα Πηνειού

Δυναμικό «τείχος» απέναντι στην εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, σε μία έκταση 350-400 στρεμμάτων, γύρω από το φράγμα της λίμνης Πηνειού, υψώνουν για μία ακόμα φορά οι κάτοικοι της Πηνείας, λέγοντας «όχι» στην αλλοίωση του φυσικού τοπίου και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Με εκστρατείες ενημέρωσης, συλλογές υπογραφών και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες, οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μπλοκάρουν το έργο, παρά τις πιέσεις των επενδυτών και το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίησή του.

Τις τελευταίες ημέρες, έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί εντός του μήνα, με τη συλλογή υπογραφών κατά της κατασκευής του έργου. Οι υπογραφές αυτές θα αξιοποιηθούν και στον νομικό αγώνα που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα. Ήδη έχουν εκδοθεί φυλλάδια με λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις του έργου στην περιοχή, τα οποία θα διανεμηθούν στους κατοίκους, ενώ παράλληλα οργανώνεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αξίζει να επισημάνουμε πως με το νέο άρθρο 16 του Νόμου 5184/2025 – ΦΕΚ 34/Α/6-3-2025 άλλαξε άρδην το καθεστώς και επιτρέπεται στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων να εκμισθώνουν, χωρίς δημοπρασία, τμήματα της ζώνης έργων, που τους έχουν παραχωρηθεί για διαχείριση και εκμετάλλευση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης.

Προϋπόθεση είναι η εκμίσθωση και η εγκατάσταση να επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως περί χαρακτηρισμού περιοχών και καθορισμού χρήσεων γης.

«Κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τον ανωτέρω σκοπό, είναι έγκυρη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και δεν έχει ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον νέο νόμο.

Τα σχέδια των 29 ενεργειακών κοινοτήτων

Οι 29 ενεργειακές κοινότητες είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και, μάλιστα, πριν λίγες ημέρες, εκπρόσωποί τους ενημέρωσαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας για τις κινήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εταιρεία, μέσω της εκπροσώπου Τύπου της, τόνισε ότι η επένδυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς έχουν εξασφαλιστεί σχεδόν όλες οι απαιτούμενες άδειες. Η παρουσία της στη συνεδρίαση είχε σκοπό να ενημερώσει το Σώμα και να ανακοινώσει τα αντισταθμιστικά οφέλη που προτίθεται να παραχωρήσει στον Δήμο Ήλιδας.