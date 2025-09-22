Νέα εγκύκλιο με λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης στο βαμβάκι για την περίοδο 2025/26 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνδεδεμένη ενίσχυση ανέρχεται σε 733,98 € ανά εκτάριο (73,4 ευρώ ανά στρέμμα), για επιλέξιμες εκτάσεις έως 2.500.000 στρέμματα. Όσο ήταν δηλαδή και το 2024.

Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε δηλωμένες εκτάσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και παραδίδουν το προϊόν τους σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς. Οι παραδόσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2026, ενώ η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου πρέπει να υπερβαίνει το 32%, προκειμένου να χορηγείται η ενίσχυση.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο, να καταγράφουν την ποικιλία και τη Διακλαδική Οργάνωση στην αίτησή τους, να φροντίζουν την καλλιέργεια σύμφωνα με τις καλλιεργητικές πρακτικές και να παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ξένες ύλες μικρότερες του 10%. Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά όλες τις παραδόσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τηρούν βιβλία αποθήκης και παραγωγής, να ενημερώνουν τους παραγωγούς για τις τιμές και να σφραγίζουν κάθε δέμα με προδιαγραφές ταυτότητας.

Επίσης, προβλέπονται δειγματοληπτικοί και διοικητικοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων και η συμμόρφωση με τα κριτήρια απόδοσης. Η εγκύκλιος τονίζει ότι σε περίπτωση που η απόδοση εκκοκκιστικής επιχείρησης είναι κάτω από 32%, εκτός αν υπάρχει ανωτέρα βία, οι παραγωγοί δεν θα λάβουν την αντίστοιχη ενίσχυση για τις ποσότητες που παρέδωσαν σε αυτή. Παράλληλα, οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για τις παραδόσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπάρχει και αναλυτικός πίνακας παραδόσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

