Σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων και αιγών σε Φλώρινα και Καστοριά

Τέσσερις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για την αποφυγή της διασποράς ευλογιάς των προβάτων και αιγών και πέντε στη Καστοριά έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, που έχει ήδη εμφανιστεί σε γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες.

Τους σταθμούς απολύμανσης στην Καστοριά επισκέφθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτρη Σαββόπουλο, και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής, Χρήστο Αναστασάκη, επισκέφθηκε έναν από τους σταθμούς απολύμανσης στην έξοδο της Εγνατίας Οδού προς Βογατσικό και Γέρμα, όπου κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η ομαλή λειτουργία της διαδικασίας και η πλήρης τήρηση των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας.

Οι σταθμοί απολύμανσης λειτουργούν κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελούν σημαντικό προληπτικό μέτρο. Σημειώνει ακόμα πως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς της νόσου, μέσω της λειτουργίας συνολικά δεκαοκτώ (18) σταθμών απολύμανσης στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ως εξής:Π.Ε. Καστοριάς: 5 σταθμοί, στα εξής σημεία:Έξοδος Εγνατίας Οδού προς Βογατσικό και Γέρμα Έξοδος Εγνατίας Οδού προς Μανιάκους και Μεσοποταμία Εθνική Οδός Φλώρινας – Καστοριάς, περιοχή Γάβρου Εθνική Οδός Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Επταχωρίου), διασταύρωση Χρυσής Εφεδρικό σημείο, ενεργοποιούμενο ανάλογα με τις ανάγκες.

Ανάλογοι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί και στην Π.Ε. Γρεβενών: 5 σταθμοί και Π.Ε. Κοζάνης: 4 σταθμοί.Οι σταθμοί απολύμανσης θα λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ..

Κατά τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας απαγορεύεται η διακίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ζώα, ζωοτροφές, γάλα ή ζωικά υποπροϊόντα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους, μεταφορείς και εμπλεκόμενους φορείς να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργάζονται με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την άμεση δήλωση κάθε ύποπτου περιστατικού, διασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

