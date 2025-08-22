«Στεγνό» από χρήμα το φετινό καλοκαίρι – Γρίφος οι πληρωμές για Βιολογικά και Σπάνιες Φυλές

Σε ένα άκρως «άνυδρο» όσον αφορά τις πληρωμές καλοκαίρι εξελίσσεται το φετινό, με τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρνουν τους αγρότες στα όριά τους. Καθημερινά, παραγωγοί επικοινωνούν με τα γραφεία της «ΥΧ», εκφράζοντας την αγανάκτησή τους, αφού τα χρήματα που περιμένουν εδώ και μήνες παραμένουν… άφαντα!

Παρά τις διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΑΑΤ –την Τετάρτη 20/8– ότι οι πληρωμές των «παλιών βιολογικών» θα πραγματοποιούνταν σύντομα, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα οποία επικοινώνησε η «ΥΧ», ξεκαθαρίζουν ότι οι πολυαναμενόμενες πληρωμές θα καθυστερήσουν κι άλλο, χωρίς κανείς να μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Ούτε στις 22 Αυγούστου θα πληρωθούν τα παλιά βιολογικά»

«Τελικά, οι πληρωμές των παλιών βιολογικών δεν θα γίνουν ούτε στις 22 Αυγούστου και μετατίθενται πλέον για το τέλος του μήνα», δηλώνει χαρακτηριστικά ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού Πληρωμών. Όσον αφορά τα νέα βιολογικά, η ίδια πηγή σημειώνει ότι οι έλεγχοι προκαλούν επιπλέον καθυστερήσεις: «Πολλοί παραγωγοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και η ένταξή τους θα επανεκτιμηθεί. Έτσι, οι πληρωμές μετατίθενται για τον Σεπτέμβριο».

Και στα παλιά βιολογικά η κατάσταση με τους ελέγχους δεν είναι καλύτερη, καθώς δύο φορείς πιστοποίησης βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκαθαριστεί αν θα πληρωθούν οι παραγωγοί που συνεργάζονταν μαζί τους.

Σπάνιες Φυλές και ζωοτροφές στον αέρα

Αβέβαιο παραμένει και το τοπίο για τις υπόλοιπες δράσεις: Το πρόγραμμα για τις Σπάνιες Φυλές μεταφέρεται επίσης για τον Σεπτέμβριο, ενώ η πληρωμή για τις ζωοτροφές προγραμματίζεται για τον ίδιο μήνα, μαζί με τα Φερτά Υλικά (de minimis).

Η πίεση της οικονομικής αστυνομίας

Ένα επιπλέον εμπόδιο, όπως επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην «ΥΧ», είναι η πίεση που ασκεί η οικονομική αστυνομία: «Μας ζητάει συνεχώς ονόματα. Αυτό μάς πιέζει πάρα πολύ, είναι μεγάλος όγκος δουλειάς και οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα όριά τους. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει από συγκεκριμένους ανθρώπους, που ξέρουν τη δουλειά και ο αριθμός αυτών των υπαλλήλων είναι πεπερασμένος».

Το ίδιο στέλεχος προσθέτει ότι αν και υπάρχει αγωνία στις τάξεις των παραγωγών για τις μεγάλες πληρωμές του Οκτωβρίου (προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης), τα πράγματα εκεί έχουν ένα θετικό, καθώς αφορούν προκαταβολές και δεν απαιτούν ελέγχους. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι να μην πληρώσουμε μετά τον Δεκέμβριο (εξόφληση) χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι», τονίζει χαρακτηριστικά.

Εκκρεμότητα με το ΑΤΑΚ

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί το αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, ακόμη και χωρίς την προσκόμιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), υπό την προϋπόθεση ότι το ζήτημα θα τακτοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Η απάντηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.