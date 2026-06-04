Στη Χάλκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς

Τη Χάλκη επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, πραγματοποιώντας συναντήσεις και επισκέψεις που αναδεικνύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των μικρών νησιών, τη σημασία των σύγχρονων υποδομών και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία και η βιωσιμότητα στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη νησιωτική Ελλάδα.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε τη νέα πλωτή εξέδρα στη Χάλκη, έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η νέα πλωτή εξέδρα μπορεί να φιλοξενήσει έως και είκοσι σκάφη, διαθέτοντας εγκατεστημένες παροχές ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και διαδικτύου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος καταγράφει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Χάλκη.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις της εταιρείας υδατοκαλλιεργειών Lamar, όπου ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

Λίγο αργότερα, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού, Ευάγγελο Φραγκάκη παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη και του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου, Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στα μικρά νησιά, καθώς και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσία πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Χάλκη, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του ΥΠΑΑΤ για τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βραβευμένη πρωτοβουλία GR-EcoIsland, μέσω της οποίας η Χάλκη δημιούργησε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα υψηλής ενεργειακής αυτονομίας στη χώρα. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης της εμπειρίας του νησιού ως πρότυπου μοντέλου για την επέκταση αντίστοιχων δράσεων και σε άλλα νησιά της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.