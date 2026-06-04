Επανεκλογή του Γεωργίου Κατσούλη στην προεδρία του Σ.Α.Σ.Ο.Ε. – Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών από ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.) καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Συνδέσμου, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε κορυφαία στιγμή δημοκρατικής λειτουργίας του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος και ταυτόχρονα βήμα ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τις εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής, την κλιματική κρίση, την επισιτιστική ασφάλεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων παραγωγών. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε., μέσω της συμμετοχής του στην εταιρική σχέση για τη διαμόρφωση της ΚΑΠ 2028–2034, θα συμβάλει ενεργά στην κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και στη διασφάλιση ότι οι ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών και των αγροτικών συνεταιρισμών θα εκπροσωπηθούν ουσιαστικά στον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η διαχρονική σημασία των συνεταιριστικών αρχών ως θεμελίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της υπαίθρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αρχές της εθελοντικής και ανοικτής συμμετοχής, της δημοκρατικής διοίκησης από τα μέλη, της οικονομικής συμμετοχής, της αυτονομίας και ανεξαρτησίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμών και της μέριμνας για την κοινότητα, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της συνεταιριστικής ιδέας διεθνώς και αποτυπώνονται διαχρονικά στις αξίες και τους σκοπούς του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη το ελληνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο να προσεγγίσει περισσότερο τις διεθνείς συνεταιριστικές πρακτικές και αρχές, οι οποίες αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο ως βασικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ενδυνάμωσης των παραγωγών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Σ.Α.Σ.Ο.Ε ως ενός φορέα που δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας, λειτουργεί χωρίς κρατική χρηματοδότηση, στηρίζεται αποκλειστικά στους πόρους και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας.

Τονίστηκε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρούς, αξιόπιστους και πραγματικά αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι να εκφράζουν με θεσμικό τρόπο τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας. Ο ΣΑΣΟΕ φιλοδοξεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, εκπροσωπώντας τις συνεταιριστικές οργανώσεις με δημοκρατική νομιμοποίηση, πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία του και εφαρμογή των αρχών της δημόσιας λογοδοσίας.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των κοινοβουλευτικών κομμάτων, του τραπεζικού τομέα και θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των αγροτικών συνεταιρισμών στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής Φθιώτιδας, Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και πρώην Υπουργός κ. Γιάννης Οικονόμου.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Μανόλης Χνάρης.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Λάρισας και πρώην Υπουργός κ. Βασίλης Κόκκαλης, ενώ εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Σερρών κ. Κώστας Μπούμπας.

Χαιρετισμό και τοποθέτηση απηύθυνε επίσης ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Άλκης Αλεξάνδρου, παρουσιάζοντας τις προοπτικές χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα και των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση της νομικού συμβούλου του ΣΑΣΟΕ κας Άννας Μητροπούλου, επί σειρά ετών νομικής συμβούλου της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ανέδειξε τις διαχρονικές αδυναμίες του ελληνικού συνεταιριστικού θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η ελληνική νομοθεσία δεν διαπνέεται πάντοτε από τις διεθνώς αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επαναφοράς της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης ενός σύγχρονου και βιώσιμου συνεταιριστικού κινήματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαβάστηκε επίσης χαιρετισμός του Γραμματέα του Δικτύου Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Αντώνη Πολίτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα τις συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Επισημάνθηκε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι καθοριστική για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας και των αγροτικών συνεταιρισμών, ενώ υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος του ΣΑΣΟΕ, μέσω της συμμετοχής του στη COGECA, στην προώθηση των θέσεων των ελληνικών συνεταιρισμών και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη με πλήρη διαφάνεια, δημοκρατικότητα και καθολική συμμετοχή αντιπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων από ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι ανέδειξαν το νέο 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Το νέο 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΟΕ αποτελείται από τους:

Γεώργιο Κατσούλη

Μιχαήλ Καμπιτάκη

Νικόλαο Γκίζα

Βασιλική (Ματούλα) Αϋφαντή

Γεώργιο Διδάγγελο

Νικόλαο Αλεξόπουλο

Ελευθέριο Αντωνάκο

Χριστίνα Αρχοντή

Γεώργιο Γιανναδάκη

Νικόλαο Δασκαλάκη

Αλέξανδρο Ζαγορίτη

Ανδρέα Καλαφάτη

Κωνσταντίνο Κουτεντάκη

Δημήτριο Μόσχο

Παντελή Μόσχο

Σωτήριο Τσουκνή

Λεωνίδα Πεβερέτο

Γεώργιο Περογιαννάκη

Χρυσόστομο Παυλίδη

Αθανάσιο Τσιοτίνα

Ιωάννη Χατζάσκο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει την ευρεία γεωγραφική, παραγωγική και συνεταιριστική εκπροσώπηση του ελληνικού αγροτικού χώρου, με συμμετοχή στελεχών και εκπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων από διαφορετικές περιφέρειες και παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Στο Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι Ιωάννης Φουντουλάκης, Ιωάννης Καλαμπάκας και Παναγιώτης Παγάνης.

Ακολούθως, στις 29 Μαΐου 2026, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου.

Η σύνθεση του νέου Προεδρείου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Κατσούλης (ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Καμπιτάκης (ΑΣ Κάτω Ασιτών)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γκίζας (ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας)

Γενική Γραμματέας: Βασιλική (Ματούλα) Αϋφαντή (ΑΣ Φαρσάλων Γη)

Ταμίας: Γεώργιος Διδάγγελος (ΑΣ Κτηνοτροφικός Αγίου Ιωάννου)

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο Ιωάννης Φουντουλάκης, με μέλη τους Ιωάννη Καλαμπάκα και Παναγιώτη Παγάνη.

Η μεγάλη συμμετοχή των συνεταιριστικών οργανώσεων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, η παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και θεσμικών φορέων, καθώς και η ομόφωνη συγκρότηση της νέας διοίκησης επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΑΣΟΕ ενισχύει διαρκώς τον ρόλο του ως ενιαία και αξιόπιστη φωνή των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας.

Μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία του ΣΑΣΟΕ, ο κ. Γεώργιος Κατσούλης δήλωσε:

«Ευχαριστώ θερμά τις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας για την εμπιστοσύνη τους. Η ομόφωνη συγκρότηση της νέας διοίκησης αποτελεί ισχυρή εντολή ενότητας, συνέχειας και διεκδίκησης.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι συζητήσεις για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε. οικοδομήθηκε από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς κρατικές χρηματοδοτήσεις. Η ανεξαρτησία, η δημοκρατική λειτουργία, η πλήρης διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν για εμάς όχι απλώς οργανωτικές επιλογές αλλά θεμελιώδεις συνεταιριστικές αξίες.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε. θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών, την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τη στήριξη των παραγωγών και την ισχυρή εκπροσώπηση της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στόχος μας είναι ένας σύγχρονος, ισχυρός και εξωστρεφής συνεταιριστικός τομέας που θα συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης για την ελληνική γεωργία. Η επόμενη περίοδος απαιτεί ενότητα, επαγγελματισμό, εξωστρέφεια και ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση. Ο ΣΑΣΟΕ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας.»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης και με βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων για τη νέα ΚΑΠ, την ενίσχυση της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση της συμμετοχής των ελληνικών συνεταιρισμών στα ευρωπαϊκά όργανα εκπροσώπησης και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των συλλογικών σχημάτων στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό μοντέλο.

Με ανανεωμένη διοίκηση, ευρεία αντιπροσώπευση και σαφή προσανατολισμό στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου, ο ΣΑΣΟΕ συνεχίζει την πορεία του ως πανελλαδικός φορέας εκπροσώπησης των αγροτικών συνεταιρισμών, προωθώντας τις αρχές της συνεργασίας, της δημοκρατικής συμμετοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.