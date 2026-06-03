Χαλάζι κατέστρεψε ολοκληρωτικά καλλιέργειες στον Λαγκαδά

Καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε το χαλάζι που έπεσε χθες (Τρίτη 2/06) στην περιοχή του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, καθώς το φαινόμενο ήταν αρκετά έντονο.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι η χαλαζόπτωση διήρκησε περίπου 15 λεπτά και το χαλάζι ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Μέσα στο χωριό δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σε καλλιέργειες όπου έπεσε το χαλάζι σημειώθηκε ολική καταστροφή, σε δενδροκαλλιέργειες, αλλά και σε χωράφια με σιτηρά και ηλίανθους.

Πηγή ertnews.gr