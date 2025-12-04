ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Στη Διαύγεια η εντολή πληρωμής για το Μέτρο 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ – Προσπάθεια να πληρωθεί τη Δευτέρα 8/12

04/12/2025
Δημοσιεύτηκε  στην Διαύγεια η απόφαση της εκκαθάρισης – εντολής πληρωμής της ΣΑ Ε0821 με τίτλο ΠΑΑ 2014-2020 συνολικού ποσού 178.507.863,52 ευρώ που αφορά την ενίσχυση των δικαιούχων παραγωγών στο πλαίσιο του Μέτρου 23.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypaithros.gr για την συγκεκριμένη πληρωμή γίνονται προσπάθειες να γίνει την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 23 αφορά ενισχύσεις σε παραγωγούς που είχαν καταστροφές άνω του 30% στην παραγωγή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση

