Στη Σιγκαπούρη για τον παγκόσμιο τελικό του STEM Racing η ομάδα “Hercus Racing” της ΑΓΣ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά και τρίτη φορά συνολικά την τελευταία πενταετία, η ομάδα STEM Racing των Λυκείων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής εξασφάλισε το πολυπόθητο «εισιτήριο» για την κορυφαία μαθητική γιορτή τεχνολογίας και μηχανικής στον κόσμο. Η ομάδα “Hercus Racing”, μετά από μια εντυπωσιακή πορεία στον εθνικό διαγωνισμό, προκρίθηκε στον παγκόσμιο τελικό του STEM Racing (πρώην F1 in schools), ο οποίος θα διεξαχθεί από 1 έως 9 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη.

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η “Hercus Racing” κατέλαβε τη 2η θέση στην Ελλάδα στη γενική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υπεροχή της Σχολής στον τομέα των επιστημών και της καινοτομίας. Παράλληλα με την πρόκριση, η ομάδα απέσπασε τρία σημαντικά βραβεία: της 2ης νικήτριας ομάδας, της Καινοτόμου Σκέψης (Innovative Thinking) και των Καλύτερων Ενεργειών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Αξίζει να σημειωθεί ότι η “Hercus Racing” είναι μία από τις συνολικά τρεις ομάδες που θα απαρτίζουν την ελληνική συμμετοχή στον τελικό της Σιγκαπούρης, εκπροσωπώντας τη χώρα απέναντι στις κορυφαίες μαθητικές ομάδες του πλανήτη. Η φετινή διάκριση έχει και έναν έντονο συμβολισμό για τη Θεσσαλονίκη, καθώς ο εθνικός τελικός της Βόρειας Ελλάδας φιλοξενήθηκε φέτος για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η ομάδα “Hercus Racing” στελεχώνεται από 24 μαθητές τόσο του Γενικού, όσο και του Επαγγελματικού Λυκείου της ΑΓΣ. Πρόκειται για τους: Γιώργο Κατσαρό, Γεώργιο Βροχίδη, Γιώργο-Κωνσταντίνο Τσαγκάρη, Ιάσωνα-Γεώργιο Πουλιτσίδη, Αθανασία Χαραμαλή, Μαρία Χορταρέα, Αναστασία Σουάνη, Νικόλα Δήμου, Πρόδρομο Ιτσιόπουλο, Αδάμ Νταούντ, Δημήτρη Διονυσάτο, Νίκο Μπλένιο, Νίκο Διονυσάτο, Γιάννη Κουρτέση, Σοφία-Μαρία Παλιούρα, Μιχάλη Συμεωνίδη, Γιάννη Τσουρλίνη, Μαρία Κογκόλη, Αλέξανδρο Παπαθανασίου, Άννα Ευθυμιάδη, Χάρη Νένο, Νάγια Σιδερίδου, Δημήτρη Γεωργίου και Χρήστο Χατζησσάβα. Όλοι τους εργάστηκαν μεθοδικά επί μήνες, εφαρμόζοντας στην πράξη προχωρημένες γνώσεις αεροδυναμικής, βιομηχανικού σχεδιασμού και μηχανικής. Πέρα από το τεχνικό σκέλος, η ομάδα ανέπτυξε ολοκληρωμένες στρατηγικές marketing, διαχείρισης πόρων και επικοινωνίας, λειτουργώντας στα πρότυπα μιας πραγματικής ομάδας Formula 1. Καθοριστική στην πορεία αυτή ήταν η καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής των Λυκείων της Σχολής, Νίκου Πεγιόπουλου, ο οποίος υποστήριξε τους μαθητές σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας τους.

Τα μέλη της “Hercus Racing” αρχίζουν να ετοιμάζουν πλέον τις αποσκευές της για την Ασία. Στη Σιγκαπούρη, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το καινοτόμο έργο τους, να ανταλλάξουν γνώσεις με συνομήλικους τους από όλο τον κόσμο και να διεκδικήσουν μια παγκόσμια διάκριση, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η σκληρή δουλειά μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή. Υπενθυμίζεται ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή έχει ήδη σημαντική παρουσία σε παγκόσμιους τελικούς του STEM Racing, καθώς εκπροσωπήθηκε το 2025 στη Σιγκαπούρη με την ομάδα «Velkoi Racing», ενώ το 2022 συμμετείχε στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Silverstone Circuit με την ομάδα «Lupus Racing».