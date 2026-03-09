Επιστρέφει το «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα 2026», στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Με επίκεντρο το σύνθημα: «Σπορείς σε δράση για καλή ζωή!», το πρόγραμμα επιστρέφει δυναμικά, προσκαλώντας παιδιά και εφήβους να ζήσουν μια αυθεντική βιωματική εμπειρία στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Με άξονα τη φιλοσοφία «Seed – Soil – Soul» και σύμβολο τον «Σπορέα» ως φορέα δημιουργίας και ολιστικής ανάπτυξης, το φετινό πρόγραμμα καλλιεργεί όχι μόνο γνώσεις αλλά και αξίες για μια καλή ζωή με τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις διακριτές περιόδους:

από 16 έως 26 Ιουνίου 2026, με εργάσιμο το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2026, με δυνατότητα τριήμερης επέκτασης από 13 έως 15 Ιουλίου

από 24 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, επίσης με δυνατότητα τριήμερης επέκτασης από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για τρεις ηλικιακές βαθμίδες, με δύο θεματικά εβδομαδιαία projects για καθεμία.

Τα προνήπια και νήπια, ως «Νεαρές και Νεαροί Σπορείς σε ανακαλύψεις», θα έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα ζώα και τα φυτά του αγροκτήματος, εξερευνούν τον κύκλο των εποχών και την προέλευση των βασικών τροφίμων, μέσα από αισθητηριακές εμπειρίες και παιχνίδι, αναρτώντας τα μηνύματά τους στο «Δένδρο της Επικοινωνίας».

Οι μαθητές Α’ έως Δ’ Δημοτικού, ως «Σπορείς και Φροντιστές», καλλιεργούν τη φροντίδα ως στάση ζωής, μαθαίνοντας να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συνεργάζονται. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει το project «Φροντίζουμε τη γη, χτίζουμε τον εαυτό μας» και η δεύτερη «Καλλιεργούμε συνεργασίες, συνδεόμαστε με τον κόσμο μας». Παράλληλα, υλοποιούνται τα projects «Οι θησαυροί της γης στο αγρόκτημα» και «Εμπειρίες ανακάλυψης με τα χέρια και την ψυχή».

Για τους μαθητές Ε’–Στ’ Δημοτικού και Α’–Β’ Γυμνασίου, ως «Σπορείς, Εμπνευστές και Δημιουργοί», το πρόγραμμα εμβαθύνει στη σύνδεση γνώσης και κοινωνικής δράσης. Την πρώτη εβδομάδα, με τίτλο «Ό,τι σπείρουμε… για την τροφή και το σώμα μας», και τη δεύτερη «…θα θερίσουμε για την κοινωνία και την καλή ζωή μας», οι συμμετέχοντες εξερευνούν ζητήματα βιωσιμότητας, πραγματοποιούν «επιστημονικές» έρευνες και αναπτύσσουν επιχειρηματικές προτάσεις.

Εξερευνήσεις στο αγρόκτημα, καλλιεργητικές φροντίδες, γνωριμία με τα ζώα, ζυμώματα, μαγειρικές, εικαστικά εργαστήρια, θεατρικές τεχνικές και παιχνίδια έκφρασης συναισθημάτων συνθέτουν ένα πλούσιο, ολιστικό πρόγραμμα. Στο «Καλοκαίρι στο Αγρόκτημα 2026», οι Σπορείς μαθαίνουν να σπέρνουν και να καλλιεργούν όλα όσα χρειάζονται για να ζουν καλά – με γνώση, ευθύνη και δημιουργικότητα.