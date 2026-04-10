ΓΠΑ: Δεξιότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολικούς κήπους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολικοί Κήποι: Θεωρία – Πράξη», διάρκειας 400 ωρών (16 ECTS), με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Μέσα από ασύγχρονη διδασκαλία, οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτικές και θεωρητικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τους σχολικούς κήπους ως βασικό παιδαγωγικό εργαλείο. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης βιωματικών και διαθεματικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη εκπαίδευση, προσφέροντας οργανωμένη καθοδήγηση και άμεσα εφαρμόσιμο υλικό.

Παράλληλα, συμβάλλει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, συνεργατικότητας και ενεργού συμμετοχής των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και συμμετοχικό σχολικό περιβάλλον, όπου η μάθηση συνδέεται ουσιαστικά με την πράξη και την καθημερινή εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://w1.aua.gr/kedivim/.