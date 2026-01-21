Στην EOS Capital Partners περνά πλειοψηφικό πακέτο της Φάρμας Κουκάκη

Στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη Φάρμα Κουκάκη προχώρησε η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την ελληνική γαλακτοκομική εταιρεία. Η συμφωνία επιβεβαιώνει σχετικές πληροφορίες της στήλης Χαμαιλέων και σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της EOS Capital μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της EOS Capital για τη στήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, συγκαταλέγεται στις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει γάλα, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, καθώς και τυροκομικά προϊόντα και βούτυρο.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 57 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν σήμερα στο 20% του τζίρου, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται η υλοποίηση πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, το οποίο εστιάζει:

στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά,

στη στήριξη της αυξανόμενης ζήτησης σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Ασία,

καθώς και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας τις διεθνείς τάσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Φάρμας Κουκάκη στον ελληνικό και διεθνή αγροδιατροφικό χάρτη.

Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στα χέρια της υφιστάμενης ομάδας, με επικεφαλής τον ιδρυτή Αθανάσιο Κουκάκη, ο οποίος, με τη στρατηγική υποστήριξη της EOS Capital Partners, θα ηγηθεί της υλοποίησης του νέου επενδυτικού κύκλου.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε ότι η επένδυση βασίζεται στην εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μοντέλο και στους ανθρώπους της εταιρείας, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και τη διοικητική επάρκεια της Φάρμας Κουκάκη.

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Κουκάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων και της πορείας της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την EOS Capital δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα και τις αξίες της επιχείρησης.