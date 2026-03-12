Στην Καστοριά χτύπησε η «καρδιά» της Αυτοδιοίκησης

Στο επίκεντρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκε πρόσφατα η Καστοριά, φιλοξενώντας την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών από όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της ΚΕΔΕ στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκε επίσης κοινή συνεδρίαση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής.

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι η επιλογή της Καστοριάς εντάσσεται στη στρατηγική της αποκεντρωμένης λειτουργίας της Ένωσης, με στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης λειτουργίας της, βρίσκεται σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Καστοριά, προκειμένου να ακούσουμε τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να αναδείξουμε τα ζητήματα που τις απασχολούν και να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στην αντιμετώπιση και επίλυσή τους».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Καστοριάς και τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη συνεργασία και τη φιλοξενία, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχο Άργους Ορεστικού Πάνο Κεπαπτσόγλου.

Οι μεγάλες προκλήσεις της Δυτικής Μακεδονίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, τα οποία συνδέονται με δύο κρίσιμες εξελίξεις: την κατάρρευση της γουνοποιητικής δραστηριότητας και τη συνεχιζόμενη διαδικασία απολιγνιτοποίησης, παρά τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, η γουνοποιία αποτέλεσε επί δεκαετίες βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας στον άξονα Καστοριά – Άργος Ορεστικό – Σιάτιστα. Ωστόσο, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο κλάδος υπέστη δραματική συρρίκνωση, με σημαντική μείωση των εξαγωγών και μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, γεγονός που δημιουργεί έντονες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Οι τοπικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς υπογράμμισαν την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, μεταξύ των οποίων:

-αναθεώρηση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

-θέσπιση ρήτρας μετάβασης για τις περιοχές που πλήττονται

– ισχυρά κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων και βιομηχανικών δραστηριοτήτων

-δημιουργία κόμβου logistics με σιδηροδρομική διασύνδεση

-ειδικά προγράμματα απασχόλησης για την περιοχή, ιδιαίτερα για ηλικιακές ομάδες άνω των 55 ετών- ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη στήριξη της γουνοποιίας

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε η βουλευτής Καστοριάς κα Μαρία Αντωνίου, η οποία τόνισε ότι η επιλογή της Καστοριάς για τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Όπως σημείωσε: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα. Είναι οι άνθρωποί της σε κάθε γωνιά της χώρας και η φωνή αυτών των ανθρώπων εκφράζεται μέσα από τους Δήμους. Γι’ αυτό σήμερα η καρδιά της Αυτοδιοίκησης χτυπά στην Καστοριά».

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, μεταφέροντας τις ευχές του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Αμανατίδη και αναφερόμενος στα σημαντικά αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης υπογράμμισε ότι η παρουσία της ΚΕΔΕ στην Καστοριά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή και ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Άργους Ορεστικού κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και την ανάγκη στήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων των δήμων.