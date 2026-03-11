ΤΟΕΒ Ήρας-Κουρτακίου: Με ενεργειακή αυτοδυναμία η διαρκής στήριξη του τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων

Από τα μέσα Φεβρουαρίου ξεκίνησε το έργο του τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στον αργολικό κάμπο, με νερό από την Πηγή Κεφαλαρίου. Σε λίγες μόλις ημέρες έχουν ήδη διοχετευθεί πάνω από 140.000 κυβικά μέτρα στον υπόγειο υδροφορέα σε Ήρα και Κουρτάκι, ενισχύοντας ουσιαστικά τα αποθέματα της περιοχής.

Η φετινή υδρολογική συγκυρία επιβεβαιώνει ότι οι κύκλοι ανομβρίας και βροχερών ετών απαιτούν σχέδιο και ετοιμότητα: όταν η φύση προσφέρει, ο τόπος οφείλει να λειτουργεί οργανωμένα και με μακροπρόθεσμη προοπτική. Το έργο, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, βρίσκει τον ΤΟΕΒ Ήρας–Κουρτακίου σε διαρκή κινητικότητα και ουσιαστική στήριξη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου. Η κατεύθυνση αυτή έχει βάθος χρόνου.

Ήδη από το 2011, κατά τη σύσταση του Οργανισμού, οι υπεύθυνοι της τότε Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Αργολίδας είχαν εντάξει ρητά στους σκοπούς του ΤΟΕΒ και την υποστήριξη δράσεων τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφορέα στην περιοχή ευθύνης του. Μια διορατική πρόβλεψη που σήμερα αποδίδει απτά αποτελέσματα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ήρας–Κουρτακίου, παράλληλα ο Οργανισμός προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση του εγκεκριμένου φωτοβολταϊκού σταθμού, έχοντας διασφαλίσει όλα τα κρίσιμα διαδικαστικά στάδια. Μέσω του net billing, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό μηδενισμό του ενεργειακού κόστους άρδευσης, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του Οργανισμού και των παραγωγών. Με δεδομένη την ενεργειακή αυτονομία που θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού, ο ΤΟΕΒ θα στηρίζει τον εμπλουτισμό του υδροφορέα με μηδενικό ενεργειακό κόστος, συνδέοντας στην πράξη ενέργεια και νερό σε ένα ενιαίο, συνεκτικό σχέδιο.

Συλλογική προσπάθεια, θεσμική συνέχεια και προνοητικότητα διαμορφώνουν σταθερές βάσεις για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, με τον ΤΟΕΒ Ήρας–Κουρτακίου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ευθύνης και δράσης.