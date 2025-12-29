Κ. Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο-Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών»

Σε εξέλιξη παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. Μιλώντας σήμερα Δευτέρα 29/12 στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τόνισε πως η συνέχιση του διαλόγου εξαρτάται πλέον από τη στάση των αγροτών, δηλώνοντας για άλλη μια φορά ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο και όπως είπε χαρακτηριστικά ακόμη και στα μπλόκα.

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών ο ΥπΑΑΤ υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ. Και αυτό το ικανοποιούμε».