Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας με αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών

Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του αγροτικού κόσμου.

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Τρίκαλα: Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ