Θεσσαλία: «Εμφύλιος» στον κάμπο για τις χαμένες εκτάσεις λόγω λειψυδρίας

Τη διερεύνηση και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών κατά παντός υπαιτίου προσώπου και φορέα για τη ζημιά που υπέστησαν οι παραγωγοί-μέλη τους από τη λειψυδρία και την προβληματική διαχείριση του νερού από τη λίμνη Πλαστήρα προς τον ΤΟΕΒ Πηνειού, τη φετινή αρδευτική περίοδο, ζητούν στη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν στην Εισαγγελία Λάρισας οι πρόεδροι τεσσάρων συνεταιρισμών του Νομού Λάρισας.

Διαβάζοντας κανείς αναλυτικά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν οι πρόεδροι των Συνεταιρισμών Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών, Λαρισαίων Αγροτών «Η Νέα Ένωση», Πλατυκάμπου και Αγροτών Θεσσαλίας, διαπιστώνει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ) και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, Θανάσης Μαρκινός, μια και ο ΟΔΥΘ είχε την ευθύνη διαχείρισης του νερού και ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού την ευθύνη παροχέτευσης του νερού από τη λίμνη Πλαστήρα προς το δίκτυο του ΤΟΕΒ Πηνειού, το οποίο –όπως καταγγέλλεται– έλαβε λιγότερη από τη συμφωνηθείσα ποσότητα νερού.

Η τύχη του ΟΔΥΘ

Στον κάμπο, πάντως, αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο ΟΔΥΘ σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν, τουλάχιστον με τη σημερινή του μορφή και τη διοίκησή του. Από πολύ νωρίς, η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν πίστεψε ποτέ στη συμβολή ενός τέτοιου Οργανισμού στη διαχείριση του υδάτινου πλούτου ή – καλύτερα– του ελλείμματος νερού στη Θεσσαλία. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι η Αθήνα δεν φρόντισε ποτέ ο Οργανισμός να στελεχωθεί από δικά του γραφεία, να αποκτήσει εξοπλισμό και προσωπικό και –κυρίως– δικό του προϋπολογισμό; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας θα αναλάβει κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη χώρα.

Αποζημίωση

Σε καίρια ζητήματα, που αφορούν τον ΤΟΕΒ Πηνειού, στη διαχείριση των πόρων και στον σχεδιασμό έργων στρατηγικής σημασίας για τον θεσσαλικό κάμπο, επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχε στην Αθήνα η διοίκηση του Οργανισμού με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και τον υφυπουργό, Χρήστο Κέλλα. Οι Λαρισαίοι διοικούντες του ΤΟΕΒ στάθηκαν στο πρόβλημα της λειψυδρίας, που χρόνο με τον χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο, απειλώντας όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα των αγροτικών οικογενειών. Για τον λόγο αυτόν, ζήτησαν από την πολιτεία να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημιώσεων, ώστε να στηριχθούν όσοι πλήττονται άμεσα από την έλλειψη νερού.