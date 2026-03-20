Στο Greek Water Summit 2026 ο Γ. Ανδριανός για τη διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του 2ου Greek Water Summit 2026 με θέμα «Νερό, Κλιματική Πίεση και Ανάπτυξη: Από την κρίση στον σχεδιασμό» .

Στην τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το νερό αποτελεί κρίσιμο εθνικό πόρο και δημόσιο αγαθό καθώς και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης, που πλέον διαμορφώνουν μια νέα καθημερινότητα με αυξημένες πιέσεις στους υδατικούς πόρους.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διαχείριση του νερού, η οποία εστιάζει:

στην υλοποίηση μεγάλων αρδευτικών και υδροδοτικών έργων, όπως το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» και τα έργα ΣΔΙΤ,

στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και τη μείωση των απωλειών,

στη σύνδεση νερού και ενέργειας, με έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών,

στην ενίσχυση της γνώσης, των δεδομένων και των ψηφιακών εργαλείων για την ορθολογική χρήση του νερού,

και στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με απλούστευση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο Υφυπουργός τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας, ιδιωτικού τομέα και παραγωγών, καθώς και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας προς μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και την πολιτική βούληση για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις, με στόχο έναν ανθεκτικό, βιώσιμο και σύγχρονο πρωτογενή τομέα.