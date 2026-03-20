Με 11 επιχειρήσεις ακτινιδίου συμμετέχει η Freskon Greece στη Fruit Attraction São Paulo

Δυναμική εξόρμηση για δεύτερη φορά στη Βραζιλία και στην έκθεση Fruit Attraction São Paulo, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως 26 Μαρτίου, πραγματοποιεί η Freskon Greece, οργανώνοντας την επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Η ελληνική συμμετοχή αριθμεί 11 επιχειρήσεις -τόσο μεμονωμένες όσο και μέσω της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Επιμελητηρίου Λάρισας- και αποτελείται αποκλειστικά από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εξαγωγή ακτινιδίων, με δεδομένες τις σημαντικές προοπτικές για το ελληνικό ακτινίδιο στη βραζιλιάνικη αγορά. Στόχος της ελληνικής παρουσίας στη Fruit Attraction São Paulo είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ακτινιδίου, καθώς και η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών με τη Λατινική Αμερική.

Στην τρίτη της διοργάνωση η Fruit Attraction São Paulo έχει πλέον καθιερωθεί ως η κορυφαία διεθνής εμπορική έκθεση στον κλάδο των φρούτων και λαχανικών, αλλά και σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών στο Νότιο Ημισφαίριο. Αποτελεί άλλωστε σημείο συνάντησης, όχι μόνο για παραγωγούς από όλη τη Βραζιλία, αλλά και από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα, το 2025 στην τριήμερη διοργάνωση συμμετείχαν επισκέπτες από περισσότερες από 60 χώρες, αποδεικνύοντας τη δυναμική της έκθεσης και το διεθνές ενδιαφέρον για τα βραζιλιάνικα φρούτα και λαχανικά.

Η Fruit Attraction São Paulo διοργανώνεται από την IFEMA MADRID και τη FIERA MILANO BRASIL στο São Paulo Expo & Convention Center, όπου αναμένεται σύσσωμη η διεθνής κοινότητα του κλάδου των φρούτων και λαχανικών.

Το project «Freskon Greece» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών «Freskon», η οποία διοργανώνεται κάθε Απρίλιο από τη ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην αγορά φρέσκων προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος της Freskon Greece είναι η οργάνωση και η προβολή ελληνικών εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως μέσα από μια ξεχωριστή ιδέα.