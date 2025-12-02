Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι τέθηκε υπό κράτησιν στο πλαίσιο της έρευνας στο Βέλγιο για ενδεχόμενη απάτη στη χρησιμοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε στο AFP πηγή της έρευνας.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι διευθύνει το Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπρυζ και η έρευνα αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS) στο Κολλέγιο της Ευρώπης εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Δύο ακόμη άτομα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν συλληφθεί στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

