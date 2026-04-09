Στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 μεταφέρονται 115 επενδύσεις μεταποίησης ύψους 78,9 εκατ. ευρώ

Η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια προβλέπει τη μεταφορά και συνέχιση των πράξεων της δράσης 4.2.1 —που αφορούν τη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων— από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 78,9 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, 115 έργα που σχετίζονται με τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων μεταφέρονται από το προηγούμενο πρόγραμμα στη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της απόφασης, έως το τέλος του 2025 έχουν ήδη καταβληθεί πληρωμές περίπου 55,5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 78,9 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να διατεθεί για την ολοκλήρωση των έργων έως το 2027. Τα συγκεκριμένα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των πληρωμών έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2027.

