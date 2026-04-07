Μετά τον Απρίλιο ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές για Νέους Αγρότες και Ομάδες Παραγωγών

Την πορεία υλοποίησης όλων των αγροτικών προγραμμάτων κατά τους επόμενους μήνες παρουσίασε σε ειδική τεχνική εκδήλωση στην Αθήνα, ο Δημήτρης Παππάς, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) στις 27 Μαρτίου και επαναλήφθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παππάς ξεκίνησε αναφερόμενος στις προσκλήσεις προγραμμάτων που προκηρύχθηκαν μέσα στο 2025:

• Θερμοκήπια (για πρώτη φορά μια κλαδική πρόσκληση) – Π3-73-2.9

• Leader (οι προσκλήσεις που αφορούν τα δημόσια έργα) – Π3-77-4.1

• Οργανώσεις Παραγωγών – Π3-77-1.1

• Συνεργασία – Π3-77-3.1

• Νέοι αγρότες – Π3-75.1

• Χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου τέλος του 2025 υπογράφτηκε η συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – Π3-73&75

Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει όλους, μελετητές και υποψηφίους αγρότες επενδυτές, όπως λέει και ο κ. Παππάς, είναι «πώς θα προχωρήσουνε οι νέες προσκλήσεις, οι αξιολογήσεις των αιτήσεων για τις προσκλήσεις, που ήδη έχουμε εκδώσει και τι γίνεται με τις πληρωμές.»

Θερμοκήπια

Ουσιαστικά η παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων είναι η πιο πολυαναμενόμενη αυτή τη στιγμή. Ο κ. Παππάς εξηγεί: «Αυτό που εκκρεμεί για να ξεκινήσει η αξιολόγηση είναι οι τελευταίες πινελιές στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, το ΟΠΣΚΕ». Σύμφωνα με όλες τις διαβεβαιώσεις, την προηγούμενη Παρασκευή, θα ξεκινούσε η αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει οριστικοποίηση των αξιολογήσεων. «Για να υπάρξει οριστικοποίηση», προσθέτει ο κ. Παππάς, «θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση με την προσδιορισθείσα έκταση», του ΟΣΔΕ του 2025, πράγμα που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των επιλέξιμων εκτάσεων από την ΑΑΔΕ. «Όταν θα μας παραδοθεί και αυτό το στοιχείο από την ΑΑΔΕ, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε –μέσα στον Μάιο– και τις πρώτες οριστικοποιήσεις των επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν τα θερμοκήπια».

Ομάδες παραγωγών

Η πρόσκληση για την ενίσχυση των νέων ομάδων παραγωγών έχει, επίσης, ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, «έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις ένταξης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και πριν το Πάσχα θα εκδοθεί και η τρίτη, που θα ολοκληρώνει τις αξιολογήσεις. Θα εκκρεμούν μόνο οι ενστάσεις. Μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα, οπότε μετά θα ξεκινήσουν και πληρωμές από την ΑΑΔΕ, όταν θα ετοιμαστεί το πληροφοριακό σύστημα».

Συνεργασία

Όσον αφορά το μέτρο της συνεργασίας, για το οποίο υποβλήθηκαν 790 αιτήσεις προς αξιολόγηση, ο κ. Παππάς είπε ότι θα ξεκινήσει η αξιολόγησή τους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις Ομάδες Παραγωγών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο μέτρο της Συνεργασίας «έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό προτάσεων, ωστόσο έχουμε κάνει μια προεργασία. Θα εφαρμόσουμε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, που θα μας βοηθήσουν να δούμε πολλές αιτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ ότι μετά το καλοκαίρι θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.»

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εντός του επόμενου διαστήματος, θα γίνει μία τροποποίηση της συμφωνίας υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, που υπογράφτηκε το 2025 με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. «Θα υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις», εξηγεί ο κ. Παππάς και συμπληρώνει: «Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα εφαρμόσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 160 εκατ. ευρώ, που, μαζί με τη μόχλευση, θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου 350 εκατ. ευρώ να μπορούν να διατεθούν στον πρωτογενή τομέα είτε αφορούν δικαιούχους του ΣΣ-ΚΑΠ είτε λοιπούς δικαιούχους (σ.σ. αγρότες και επιχειρηματίες της μεταποίησης). Και θα μπορούν με αυτό τον τρόπο να καλύψουν θέματα ρευστότητας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουμε στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμα τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία. Ήδη η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει κάνει επαφές με τις περισσότερες συστημικές τράπεζες και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές των θερμοκηπίων και στη συνέχεια και των Σχεδίων Βελτίωσης.

Leader

Πάνω από 30 προσκλήσεις δημοσίων έργων έχουν εκδοθεί σε όλη τη χώρα, μέσω των αναπτυξιακών εταιρειών. «Μετά το Πάσχα θα έχουμε και τις πρώτες προσκλήσεις ιδιωτικών έργων», επισημαίνει ο κ. Παππάς. «Ήδη μας έχουν σταλθεί από τις ομάδες τοπικής δράσης (σ.σ. αναπτυξιακές) προσκλήσεις προκειμένου να λάβουν το σύμφωνο γνώμης και να έχουμε τις εκδόσεις των προσκλήσεων μετά το Πάσχα, ξεκινώντας από ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας».

Γεωργικοί Σύμβουλοι

Προς το τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η πρόσκληση των Γεωργικών Συμβούλων (Π3-78.2). Ο κ. Παππάς λέει σχετικά: «Θέλουμε να την εκδώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Μία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο είναι ότι από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετακινήθηκε στην ΑΑΔΕ, οι αποφάσεις εφαρμογής που απαιτούνται πριν τις προσκλήσεις, δεν είναι υπουργικές, αλλά είναι κοινές υπουργικές αποφάσεις, που υπογράφονται και από τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει συνυπογραφή. Η κοινή υπουργική απόφαση των Γεωργικών Συμβούλων είναι ήδη έτοιμη από εμάς, έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ για κάποιες παρατηρήσεις και πιστεύουμε μέσα στον Απρίλιο θα πάει για υπογραφή. Mέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε την πρόσκληση για τους Γεωργικούς Συμβούλους».

Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων

Τέλος, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων για τη φετινή χρονιά θα ολοκληρωθεί με μία δράση, που υλοποιείται για πρώτη φορά. Πρόκειται για την κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων (Π3-78.1) συνολικά, όχι μόνο νέων γεωργών, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. «Η πρόσκληση πιστεύουμε να βγει μέχρι τέλος του έτους. Είναι, εξάλλου, απαραίτητη προϋπόθεση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να είναι εκπαιδευμένοι, προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα των γεωργικών συμβούλων, αλλά και για να υπάρχει διάχυση της καινοτομίας στη γεωργική πρακτική», κατέληξε ο κ. Παππάς.

Πληρωμές

Σχετικά με το ζήτημα των πληρωμών των προγραμμάτων, ο κ. Παππάς εξήγησε: «Από τη στιγμή που ο ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στην ΑΑΔΕ, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Κάθε φορά που έληγε μια προγραμματική περίοδος και πηγαίναμε σε μια νέα, είχαμε μεταβατική περίοδο. Τώρα η δυσκολία της μετάβασης είναι διπλή, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει η περίοδος μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, πρέπει να αλλάξουν οργανογράμματα, πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της ΑΑΔΕ, που από έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό, πια θα δίνει και επιδοτήσεις». Σε αυτό προστίθεται η μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα (το ΠΑΑ, του οποίου οι πληρωμές έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025) στο νέο (το ΣΣ-ΚΑΠ 2023-3027, του οποίου οι πληρωμές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη).

Σύμφωνα με τον κ. Παππά, τρία είναι τα βήματα προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληρωμές: «Το πρώτο είναι να βγούνε οι αποφάσεις των συνεχιζόμενων έργων, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του προηγούμενου προγράμματος. Αυτές έχουν εκδοθεί όλες από όλους τους προηγούμενους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης.

Το δεύτερο βήμα είναι από το παλιό πληροφοριακό σύστημα, το ΟΠΣΑΑ, να γίνει μετάπτωση στο νέο πληροφοριακό σύστημα, το ΟΠΣΚΑΠ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. η ΑΑΔΕ) εργάζεται σε αυτό το κομμάτι, ανάλογα με το μέτρο και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέτρου. Και το τρίτο κομμάτι είναι το θεσμικό: Ποιος θα κάνει τις πληρωμές, ποιοι θα είναι οι ενδιάμεσοι φορείς, που θα αναλάβουν, ουσιαστικά μέσω εκχώρησης, την εκκαθάριση των πληρωμών από την ΑΑΔΕ».

Εξετάζονται κάποια ζητήματα, που έχουν προκύψει από παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναμένεται να βγουν οι σχετικές αποφάσεις. Ο κ. Παππάς ευελπιστεί ότι μέσα στον Απρίλιο η ΑΑΔΕ θα έχει αποφασίσει το ποιος θα κάνει τις πληρωμές.

Οι πρώτες πληρωμές που θα ξεκινήσουν είναι οι Ομάδες Παραγωγών και οι Νέοι Αγρότες.