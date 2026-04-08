Σειρά για την Εξισωτική μετά την πληρωμή των 202 εκατ. ευρώ

Η Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινών Αγροτικών Πολιτικών 2023-2027 θα είναι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή που θα ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.

Χθες η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην ολοκλήρωση σημαντικού κύκλου εκταμιεύσεων συνολικού ύψους 201.977.212,74 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούσαν σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

Κατηγορία Ενίσχυσης Πλήθος Δικαιούχων Ποσό Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 85.678 44.054.028,95 € Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 44.883 10.758.801,97 € Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 9.084 1.954.288,75 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για το Σκληρό Σιτάρι 33.604 15.314.489,79 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Μαλακό Σίτο 7.471 2.985.119,40 € Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη για Κριθάρι 9.358 4.323.078,41 € Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι 29.550 122.587.405,47 €

Έμφαση στους ελέγχους και τα αγροτεμάχια

Η χθεσινή πληρωμή χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολύ μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά, πάνω από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου.