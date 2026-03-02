Επίσκεψη ΥφΑΑΤ Γιάννη Ανδριανού σε συνεταιρισμούς και αγροτικές υποδομές στη Νάουσα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός επισκέφθηκε την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τη Νάουσα, όπου και εγκαινίασε τον νέο φωτοβολταϊκό σταθμό του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας.

Ο υφυπουργός στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι το σημαντικό αυτό έργο θα αποδώσει χειροπιαστά οφέλη στους παραγωγούς-μέλη του ΤΟΕΒ που εξυπηρετεί συνολική έκταση 62.300 στρεμμάτων, καθώς θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος της άρδευσης. Την Πέμπτη, πέραν των εγκαινίων, επισκέφθηκε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νάουσα.

Την Παρασκευή, επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας, τον ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και τον οινοποιητικό συνεταιρισμό Vaeni, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους και συνομίλησε με τους παραγωγούς.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης, προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Κώστα Τσιάρα και όλης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση των δράσεων για την προώθηση των ποιοτικών αγροτικών μας προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ακόμη, επισκέφθηκε το τμήμα Φυλλοβόλων Δέντρων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στη Νάουσα, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη του Οργανισμού και υπογράμμισε τη συμβολή των ερευνητικών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της πρωτογενούς παραγωγής που οξύνονται περαιτέρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Τέλος, παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας. Συνεχάρη τον Οργανισμό για τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητά του, που αποδεικνύει στην πράξη ότι με χρηστή διαχείριση μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα σημαντικά διαθέσιμα εργαλεία και οι πόροι για την ποιοτική αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία και οι παραγωγοί βρίσκονται στην ίδια πλευρά και υπογράμμισε ότι όπως αποδεικνύεται στην πράξη, με θεμέλιο την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια μπορούν να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις στις υπαρκτές προκλήσεις του κλάδου και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να περάσει ο αγροτικός τομέας σε μια νέα δυναμική εποχή ανάπτυξης και ευημερίας.