Δράμα: Υπεγράφη η σύμβαση για τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών και πεζοπορίας

Με ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη της πεζοπορίας και του φυσιολατρικού τουρισμού στον ορεινό όγκο της περιοχής, ο Δήμος Δράμας προχωρά στη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών. Πρόκειται για ένα έργο, συνολικού προϋπολογισμού 795.000 ευρώ, που προβλέπει παρεμβάσεις τόσο στη Δημοτική Ενότητα Δράμας όσο και στη Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου, με διαδρομές που εκτείνονται σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, μεταξύ των οποίων και ζώνες του δικτύου Natura 2000, εντός του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς της Ροδόπης.

Στη σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο, που υπέγραψαν πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, προβλέπονται καθαρισμοί, βελτιώσεις βατότητας, σήμανση, τοποθέτηση υποδομών ανάπαυσης, δημιουργία νέων χαράξεων, παρεμβάσεις οι οποίες συνθέτουν ένα οργανωμένο πλέγμα διαδρομών που αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα και να προσφέρει ασφαλείς επιλογές αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

Πρόκειται για την εκτέλεση ειδικού δασοτεχνικού έργου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημεία φυσικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, την αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και τη δυνατότητα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τη μοναδική ομορφιά της περιοχής, μέσα από οργανωμένες και προστατευμένες διαδρομές.

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός έξι μηνών από την έναρξη των εργασιών.

Ειδικότερα στο Δίκτυο Μονοπατιών της Δημοτικής Ενότητας Δράμας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαδρομές:

• Μονοπάτι Κορυλόβου: 9.702 μ.

• Μονοπάτι Καλλιφύτου: 30.574 μ.

• Διαδρομή ΑμεΑ: 572 μ.

• Βαθύλακκος – Δενδράκια – Λιβαδερό: 9.207 μ.

• Βαθύλακκος – Ταξιάρχες: 5.059 μ.

Τμήμα του δικτύου εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Αντίστοιχα, στο Δίκτυο Μονοπατιών της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου εντάσσονται οι εξής διαδρομές:

• Σκαλωτή – Κλειστά: 3.600 μ.

• Σκαλωτή – Ρούσκοβο: 3.630 μ.

• Σιδηρόνερο – Καλλίκαρπος: 7.930 μ.

• Διαδρομή Ρέματος Πηγών: 3.760 μ.

• Ρέμα Πηγών – Διασταύρωση Κόκκινα: 1.650 μ.

• Μονοπάτι Πηγής Ρέμα (Βάθρες): 2.610 μ. (νέα χάραξη)

• Διασταύρωση Κόκκινα – Κόκκινα Πλακόστρωτο (Κλουμ): 3.610 μ.

• Ρέμα Καμπέρογκου – Οροπέδιο: 4.750 μ.

«Με τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του Δήμου μας, με σεβασμό στο περιβάλλον και με όφελος τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της Δράμας. Δημιουργούμε σύγχρονες, ασφαλείς και οργανωμένες διαδρομές που ενισχύουν την ποιότητα ζωής, τον ήπιο τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο δήμαρχος Δράμας, Γιώργος Παπαδόπουλος.