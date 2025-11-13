Συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου για απλοποίηση της ΚΑΠ

Η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία για τους αγρότες και τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Δανός Υπουργός Γεωργίας Γιάκομπ Γιένσεν, που προεδρεύει του Συμβουλίου AGRIFISH, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικό βήμα για την απλοποίηση της ΚΑΠ». Όπως εξήγησε, η συμφωνία δεν ενισχύει μόνο την ανταγωνιστικότητα των αγροτών, αλλά διευκολύνει και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των πράσινων απαιτήσεων. Η Δανική Προεδρία δεσμεύτηκε να συνεχίσει να προωθεί την απλοποίηση και μετά το 2027.

Η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαρί Μπιέρρε χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο βήμα για πιο απλούς αγροτικούς κανόνες στην ΕΕ», ενώ ο ευρωβουλευτής και εισηγητής Αντρέ Ροντρίγκες τόνισε ότι «η ΚΑΠ γίνεται πιο δίκαιη, πιο σαφής και πιο κοντά στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στη γη». Από τον Ιανουάριο του 2026, οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν πάνω από 9 εκατομμύρια αγρότες σε όλη την Ευρώπη, με σαφείς οδηγίες για το περιβάλλον και λιγότερη γραφειοκρατία.

Ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν σημείωσε ότι η απλοποίηση αποτελεί προτεραιότητά του: «Οι αγρότες ξοδεύουν πολύ χρόνο σε χαρτιά αντί να παράγουν τροφή. Τώρα μειώνουμε τη γραφειοκρατία, με μόνο έναν επιτόπιο έλεγχο τον χρόνο, απλούστερους κανόνες για τη βιολογική γεωργία και υψηλότερες κατ’ αποκοπή ενισχύσεις για μικρούς παραγωγούς».

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις στους Κανονισμούς για τα Στρατηγικά Σχέδια και τον Οριζόντιο Κανονισμό, καθώς και δυνατότητα καταβολής πληρωμών κρίσης σε αγρότες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα. Η συμφωνία, που προέκυψε μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, πρέπει τώρα να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026.