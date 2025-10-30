Μήνυμα με ξεκάθαρο αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας ομόφωνα την πρόταση για τα Εθνικά και Περιφερειακά Εταιρικά Σχέδια (NRPPs) – τη νέα αρχιτεκτονική που προτείνει η Κομισιόν για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μετά το 2027.

Με κοινή επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι επικεφαλής όλων των πολιτικών ομάδων (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Renew Europe, Πράσινοι) ζητούν ριζική αναθεώρηση της πρότασης, τονίζοντας ότι το μοντέλο ενός ενιαίου εθνικού σχεδίου ανά κράτος-μέλος, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση της νέας προγραμματικής περιόδου.

Όπως υπογραμμίζουν, η πρόταση της Επιτροπής οδηγεί σε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και της Πολιτικής Συνοχής, αποδυναμώνει τη συμμετοχή των περιφερειών και δημιουργεί άνισους όρους για τους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές.

Το Κοινοβούλιο θέτει μια σειρά από σαφείς προϋποθέσεις:

Η ΚΑΠ και η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνουν διακριτές, με ξεχωριστά θεσμικά πλαίσια και προϋπολογισμούς, ώστε να διασφαλίζεται σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους δικαιούχους.

Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, όπως ορίζει η αρχή της εταιρικής σχέσης.

Οι αγρότες χρειάζονται κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο και κανόνες, που να εγγυώνται ίσους όρους ανταγωνισμού και όχι 27 διαφορετικά «εθνικά μοντέλα».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να έχει λόγο στην έγκριση και αναθεώρηση των σχεδίων, αλλά και στη διαχείριση των κονδυλίων ευελιξίας, για να διασφαλιστεί διαφάνεια και λογοδοσία.

Η τήρηση του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών πρέπει να ισχύει για όλα τα κονδύλια, χωρίς παράλληλα ή ξεχωριστά συστήματα εποπτείας.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές απορρίπτουν το μοντέλο «cash for reforms», το οποίο –όπως σημειώνουν– στερεί τον δημοκρατικό έλεγχο και μετατρέπει τις επενδύσεις σε εργαλείο πίεσης για μεταρρυθμίσεις που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η επιστολή φέρει τις υπογραφές των Μάνφρεντ Βέμπερ, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, Βαλερί Αγιέρ, Τέρι Ράιντκε και Μπας Άικχαουτ και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση.

Με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να επιστρέψει με νέα πρόταση που θα προστατεύει τον ενιαίο χαρακτήρα της ΚΑΠ, θα ενισχύει τον ρόλο των περιφερειών και θα διασφαλίζει ότι οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί και οι τοπικές κοινωνίες θα παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.