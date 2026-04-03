Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, νέος ΥπΑΑΤ – Λαζαρίδης νέος υφυπουργός, παραμένει ο Ανδριανός

Ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη ο ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος, μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλησαν στη Βουλή.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο κυβερνητικό σχήμα μπαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς (στη θέση του υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης), ο Μακάριος Λαζαρίδης (στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα) και ο Ευάγγελος Τουρνάς (στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας).

Εκτός κυβέρνησης μένουν οι: Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Να σημειωθεί ότι η τελετή παράδοσης παραλαβής στο ΥΠΑΑΤ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4/4 στις 12 το μεσημέρι.

Βιογραφικό Μαργαρίτη Σχοινά

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 όπου και μεγάλωσε ολοκληρώνοντας τις εγκύκλιες σπουδές του στο ιστορικό Ε’ Λύκειο. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι αριστούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ευρωπαϊκή Πολιτική στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges ως υπότροφος του Υπουργείου Οικονομικών, κι έπειτα στην Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο London School of Economics. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Ο κ. Σχοινάς ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1990 και ήταν ο πρώτος Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ιστορία του θεσμού. Τη διετία 2007 έως 2009 διετέλεσε ευρωβουλευτής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ συμμετείχε στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ – Τουρκίας, την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού του έργου, επέστρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και ανέλαβε ρόλους σε τομείς υψηλής ευθύνης. Το 2010 ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο του ανέθεσε τη θέση του Αναπληρωτή Επικεφαλής του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής και αργότερα του Διευθυντή της DG ECFIN στην Αθήνα όπου και συντόνισε το πλαίσιο τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το 2014, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τον όρισε στην κορυφαία θέση του Επικεφαλής Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανέλαβε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής τον Δεκέμβριο του 2019. Υπό την ιδιότητα αυτή ανέλαβε να επιβλέπει τις πολιτικές της Ε.Ε. για την μετανάστευση, την ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη νεολαία, τη δημόσια υγεία, τον διαθρησκευτικό διάλογο αλλά και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Βιογραφικό Μακάριου Λαζαρίζη

Ο Μακάριος Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1969 στην Καβάλα, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία, ενώ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου εργάστηκε για χρόνια ως συντάκτης, αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης και σύμβουλος έκδοσης, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση της πληροφορίας και της πολιτικής επικοινωνίας.

Καθοριστικό σημείο στην πορεία του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για περισσότερα από δέκα χρόνια σε θέματα Τύπου και επικοινωνίας.

Το 2016 ανέλαβε διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2017 ορίστηκε σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου του κόμματος. Παράλληλα, είχε την ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής στρατηγικής της ΝΔ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έως τις εκλογές του 2019.

Η παρουσία του στον στενό πυρήνα της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΝΔ τον κατέστησε ένα από τα πρόσωπα με επιρροή στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Καβάλας στις εκλογές του 2019 και επανεξελέγη το 2023, τόσο στην κάλπη του Μαΐου όσο και στις εκλογές του Ιουνίου.

Στη Βουλή έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, συμμετέχοντας σε σειρά επιτροπών, μεταξύ των οποίων οι Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Παραγωγής και Εμπορίου, Θεσμών και Διαφάνειας και Οικονομικών Υποθέσεων. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος και μέλος σε επιτροπές με αντικείμενο την εθνική άμυνα, την εξωτερική πολιτική και την ανάπτυξη, ενώ είχε ενεργό ρόλο και σε κοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας με άλλες χώρες.

Από το 2025 έχει οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές και μορφωτικές υποθέσεις.

Ο νέος υφυπουργός είναι παντρεμένος με τη Νάνσυ Κοτσαύτη – Λαζαρίδη και έχουν δύο παιδιά.

Αναλυτικά το νέο κυβερνητικό σχήμα:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυριάκος Μητσοτάκης

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Κωστής Χατζηδάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό: Γιάννης Λοβέρδος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Θανάσης Δαβάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νίκος Παπαϊωάννου

Υφυπουργός: Κώστας Βλάσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπουργός: Χρίστος Δήμας

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπουργός: Σταύρος Παπασταύρου

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας: Νίκος Τσάφος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας: Σταύρος Καλαφάτης

Υφυπουργός: Λάζαρος Τσαβδαρίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Άννα Ευθυμίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Γιάννης Λαμπρόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσονας Φωτήλας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπουργός: Θάνος Πλεύρης

Υφυπουργός: Σέβη Βολουδάκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Στέφανος Γκίκας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Άννα Καραμανλή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Χρήστος Δερμεντζόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, για τον οποίο θεωρείται επίσης ζήτημα ωρών να παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος.

Την ίδια ώρα, προς αντικατάσταση βρίσκεται και ο Νότης Μηταράκης από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ.