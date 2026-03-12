Ερώτηση Κόκκαλη για την καταγραφή των μολυσμένων ζωοτροφών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην καταγραφή, καταστροφή και αποζημίωση μολυσμένων ζωοτροφών σε κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από την ευλογιά αιγοπροβάτων.

Όπως τονίζει ο κ. Κόκκαλης, η εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων στις πληγείσες εκτροφές αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την προστασία της δημόσιας και ζωικής υγείας όσο και για την επιβίωση και επανεκκίνηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τη νόσο. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και το ισχύον υγειονομικό πλαίσιο, οι ζωοτροφές που βρίσκονται σε μονάδες όπου θανατώθηκαν ζώα λόγω ευλογιάς θεωρούνται μολυσμένες και θα πρέπει να καταγράφονται, να καταστρέφονται με συγκεκριμένες διαδικασίες και να αποζημιώνονται.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται από πληγέντες κτηνοτρόφους, σε πολλές περιπτώσεις οι ζωοτροφές παραμένουν για μήνες μέσα στους στάβλους χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν έχει κινηθεί ούτε η διαδικασία καταστροφής ούτε η αποζημίωση των παραγωγών. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούν ούτε να αξιοποιήσουν ούτε να απομακρύνουν τις ζωοτροφές, ενώ παράλληλα δεν αποζημιώνονται για αυτές, την ώρα που έχουν ήδη χάσει το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου και το εισόδημά τους.

Ο Λαρισαίος βουλευτής αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση κτηνοτρόφου από τα Τρίκαλα, του οποίου τα ζώα θανατώθηκαν από το περασμένο καλοκαίρι λόγω ευλογιάς, ωστόσο μέχρι σήμερα οι ζωοτροφές εξακολουθούν να παραμένουν στον στάβλο χωρίς να έχει γίνει καταγραφή, καταστροφή ή αποζημίωση. Την ίδια στιγμή ο παραγωγός εξακολουθεί να οφείλει τα χρήματα για την αγορά των ζωοτροφών, ενώ στερείται εισοδήματος μετά την απώλεια του κοπαδιού του.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο υγειονομικής φύσης, λόγω της αλλοίωσης και της σήψης των ζωοτροφών, όσο και πρακτικά εμπόδια στην απολύμανση των εγκαταστάσεων και στην επαναλειτουργία των μονάδων όταν καταστεί δυνατή η ανασύσταση των εκτροφών. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα σοβαρό κενό στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, που οδηγεί τους πληγέντες κτηνοτρόφους σε μια δεύτερη οικονομική και λειτουργική εξόντωση.

Με την ερώτησή του ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να διευκρινίσει σε πόσες πληγείσες εκτροφές εκκρεμεί ακόμη η καταγραφή των μολυσμένων ζωοτροφών, για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία καταγραφής, καταστροφής και αποζημίωσης, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος και με ποιον τρόπο θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι. Παράλληλα ζητά να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε η εκκρεμότητα αυτή να μην αποτελέσει εμπόδιο για την απολύμανση των εγκαταστάσεων και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στις πληγείσες μονάδες.