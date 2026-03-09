Πρέβεζα: Αυστηρά μέτρα μετά το κρούσμα ευλογιάς στον Δήμο Πάργας

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην τοπική κοινότητα Βαλανιδοράχης του Δήμου Πάργας. Με κατεπείγουσα ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πάργας γνωστοποίησε την ενεργοποίηση αυστηρών περιοριστικών μέτρων, κατόπιν οδηγιών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων γύρω από την εστία στη Βαλανιδοράχη και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων, ενώ ως περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη ορίζεται το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Στις περιοχές αυτές τίθενται άμεσα σε εφαρμογή αυστηροί περιορισμοί, όπως η πλήρης απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για οποιονδήποτε λόγο, η απαγόρευση βόσκησης στις πληγείσες ζώνες και η απαγόρευση διέλευσης φορτίων με ζωντανά αιγοπρόβατα. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ζώων σε εκθέσεις, αγορές ή πανηγύρια, ενώ αναστέλλεται κάθε διαδικασία ανασύστασης εκτροφών εντός της απαγορευμένης ζώνης.

Ο Δήμος Πάργας και οι κτηνιατρικές αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου θεωρείται υψηλός και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κτηνοτροφική παραγωγή.

Πηγή: ertnews.gr