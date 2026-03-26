Syngenta: Επένδυση 130 εκατ. δολαρίων σε νέο κέντρο βιοεπιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τη δημιουργία ενός νέου, παγκόσμιας εμβέλειας, ερευνητικού κέντρου βιοεπιστημών στο Jealott’s Hill του Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε η Syngenta σηματοδοτώντας μία νέα φάση στην αγροτεχνολογική καινοτομία. Η επένδυση, που φτάνει τα 130 εκατ. δολάρια, αφορά τη δημιουργία του BioSTaR (Biological Sciences Technology and Research), μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο σύγκλισης βιολογίας, χημείας και ψηφιακών τεχνολογιών. Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, το νέο κέντρο θα συγκεντρώσει περίπου 300 επιστήμονες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διεπιστημονική συνεργασία και την επιτάχυνση της καινοτομίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της αγροτικής καινοτομίας

Κεντρικό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί η ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου, προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυτών, εδαφών, παθογόνων και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Αυτό μεταφράζεται σε πρακτικές εφαρμογές: από την πρόβλεψη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα έως τον σχεδιασμό νέων ουσιών που ανταποκρίνονται δυναμικά σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία του εδάφους. Με άλλα λόγια, η γεωργία περνά από την αντίδραση στην πρόληψη.

Από την ανακάλυψη στη βιώσιμη εφαρμογή

Το BioSTaR δεν περιορίζεται στη βασική έρευνα. Στόχος είναι η πλήρης αλυσίδα καινοτομίας: από την κατανόηση της βιολογικής πολυπλοκότητας έως τη μαζική παραγωγή βιώσιμων λύσεων.

Οι ερευνητές θα εργάζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

• Την αποκωδικοποίηση των βιολογικών συστημάτων και των αλληλεπιδράσεών τους,

• Τον σχεδιασμό νέων γενεών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

• Την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ουσιών στο περιβάλλον,

• Την ανάπτυξη βιώσιμων και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων παραγωγής.

Η προσέγγιση, αυτή, αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στον αγροδιατροφικό τομέα: από τη μονοδιάστατη αύξηση της παραγωγικότητας σε μια πιο ολιστική αντίληψη που συνδυάζει απόδοση, ανθεκτικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ως κόμβος αγροτεχνολογίας

Η επιλογή του Jealott’s Hill δεν είναι τυχαία. Πρόκειται, ήδη, για το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο αγροτικής τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας δραστηριότητας της Syngenta.