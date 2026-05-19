Syngenta: Νέα πρώιμη ποικιλία καρπουζιού WDL3709

Πριν από μερικές μέρες, οι εγκαταστάσεις της Syngenta Hellas στην Ανθούσα φιλοξένησαν τη δράση Connection Breakfast, ένα ανεπίσημο πρωινό που έφερε κοντά συναδέλφους από διαφορετικές ομάδες και τμήματα της εταιρείας. Με οικοδεσπότες τον Stefano Maksimovic, CP Head Mediterranean και CU Head of Strategic Planning, και τον Κώστα Οικονομίδη, CP Marketing & Technical Head Mediterranean, η συνάντηση δημιούργησε χώρο για ανταλλαγή ιδεών, ενίσχυση συνεργασιών και ουσιαστικό networking σε χαλαρή ατμόσφαιρα, με ελληνικό καφέ.

Η ομάδα Κηπευτικών της εταιρείας αξιοποίησε την ευκαιρία για να παρουσιάσει μια ξεχωριστή, καλοκαιρινή νότα: Το πρώτο καρπούζι της χρονιάς. Το WDL3709, η νέα πρώιμη ένσπερμη ποικιλία καρπουζιού της Syngenta, κέρδισε τις εντυπώσεις των συναδέλφων με το έντονο χρώμα, το άρωμα και τη γλυκιά του γεύση.

Η δοκιμή ανέδειξε τη σημασία της αξιολόγησης ενός νέου προϊόντος σε κάθε στάδιο της διαδρομής του, από την παραγωγή στο χωράφι μέχρι την τελική κατανάλωση, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη της νέας σεζόν. Παράλληλα, η στιγμή θύμισε τον ρόλο της καινοτομίας στην καθημερινή δουλειά και τη χαρά που προσφέρει η κοινή εμπειρία γύρω από προϊόντα με πραγματική αξία για όλους τους συμμετέχοντες.