Εκ νέου πρόεδρος της ΠΕΕΕΒ ο Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) για τη διετία 2026-2028, με τον Πρόδρομο Ουσουλτζόγλου να επανεκλέγεται στη θέση του προέδρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, με στόχο τη στήριξη παραγωγών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού και την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Ουσουλτζόγλου δήλωσε ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και συνεργασία για την προάσπιση και ανάπτυξη του ελληνικού βαμβακιού.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., ύστερα από τη συγκρότηση σε σώμα, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Ηλ. Μάρκου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαράλαμπος Χατζηεμμανουήλ

ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννης Παπαδογιάννης

ΜΕΛΗ: Ευθαλία Βουδούρη, Δημήτριος Πολύχρονος, Αντώνιος Σιάρκος