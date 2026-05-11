Enterprise Greece: Ισχυρό το αποτύπωμα του ελληνικού κρασιού σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

«Με δυναμική παρουσία στις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης, η Enterprise Greece ενίσχυσε την εξωστρέφεια του ελληνικού αμπελοοινικού κλάδου μέσα από δύο στοχευμένες δράσεις – τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση Prowein 2026 στο Ντίσελντορφ (15-17 Μαρτίου) και την υποστήριξη της ετήσιας εκδήλωσης γευσιγνωσίας «Wines of Greece» στο Λονδίνο (28 Απριλίου), που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου».

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση της Enterprise Greece και πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Στην Prowein 2026, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση οίνου και αποσταγμάτων, η Ελλάδα κατέγραψε ισχυρή παρουσία με 69 οινοποιεία και αποσταγματοποιεία. Το εθνικό περίπτερο, που επιμελήθηκε η Enterprise Greece, φιλοξένησε 44 καταξιωμένους παραγωγούς, είτε μεμονωμένα, είτε με τη στήριξη των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 3.400 εκθέτες από 63 χώρες και 31.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 105 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στο παγκόσμιο οινικό εμπόριο.

Στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής, μεγάλη προσέλευση παρατηρήθηκε στο χώρο ελεύθερης γευσιγνωσίας (Free Tasting) όπου παρουσιάστηκαν περισσότερες από 70 επιλεγμένες ετικέτες ελληνικού κρασιού, ενώ έξι εξειδικευμένα σεμινάρια (Masterclasses) προσέλκυσαν πάνω από 300 επαγγελματίες του κλάδου ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών ποικιλιών και terroir.

Το ελληνικό κρασί παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Wines of Greece» στο Λονδίνο, όπου συμμετείχαν 35 οινοποιεία από όλη τη χώρα. Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους από 270 επαγγελματίες του κλάδου, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους σημαντικών δικτύων λιανικής και διανομής, εξειδικευμένους δημοσιογράφους οίνου, καθώς και κορυφαίους sommeliers και κατόχους τίτλων Master of Wine (MW) και Master Sommelier (MS). Παράλληλα, δύο θεματικά masterclasses ανέδειξαν 35 επιλεγμένες ετικέτες, παρουσιάζοντας το εύρος και την ποιότητα της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η στρατηγική μας εστιάζει στη συστηματική ανάδειξη της ταυτότητας και της υψηλής ποιότητας του ελληνικού οίνου στις διεθνείς αγορές. Η ισχυρή παρουσία στην Prowein και η στοχευμένη προβολή στο Λονδίνο επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου και ενισχύουν ουσιαστικά τη θέση των ελληνικών ποικιλιών στο παγκόσμιο οινικό χάρτη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούνται σταθερές βάσεις για νέες εμπορικές συνεργασίες και περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών κρασιών σε αγορές υψηλής αξίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ