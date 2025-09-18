ΣΥΡΙΖΑ: Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν»

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και επιβάλλει πρόχειρα μέτρα, υποστηρίζει σε κοινή ανακοίνωση του το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, Βασίλη Κόκκαλη. Και προσθέτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν, «ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η ανευθυνότητα και η αναλγησία της κυβέρνησης δεν έχουν όρια. Ο Υπουργός Τσιάρας, που το 2024 διαβεβαίωνε ότι «θα ξεπεραστεί το πρόβλημα όπως και η πανώλη», σήμερα, μετά τη θανάτωση πάνω από 263.000 αιγοπροβάτων, αναγνωρίζει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση και επιβάλλει πρόχειρα μέτρα. Κι όλα αυτά ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή.

Δυο χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα, η ωμή πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: ο κτηνοτροφικός κλάδος, θεμέλιο του πρωτογενούς τομέα, δίνει μάχη επιβίωσης εγκαταλειμμένος στη μοίρα του. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό – απαιτούν ουσιαστική στήριξη και πραγματικές λύσεις.

Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές. Το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά. Η αγορά ήδη μιλά για νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, γεγονός που φορτώνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στα νοικοκυριά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε επίπεδο εθνικού και ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει αναδείξει, με όλα τα μέσα, το πρόβλημα των ζωονόσων, που απειλεί, πλέον, με πλήρη κατάρρευση την ελληνική κτηνοτροφία, γεγονός που θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις και στην επισιτιστική ασφάλεια και στην τοπική οικονομία της χώρας μας. Απαιτώντας άμεσες, ουσιαστικές και αποφασιστικές λύσεις, με σωστό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολιτείας, περιφερειών και κτηνοτρόφων, για έναν κλάδο που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις «συμπληγάδες» του υψηλού λειτουργικού κόστους και της χαμηλής παραγωγικότητας, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των εξελισσόμενων πρακτικών παραγωγής.

Και έχει καταθέσει, στο δημόσιο διάλογο, εμπροσθοβαρή μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός ολιστικού «Εθνικού Σχεδίου Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας», για την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξή της, που ταυτόχρονα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας και ασφαλή για την υγεία τους, με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση και παραγόμενα σύμφωνα με τους κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων».