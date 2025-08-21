Λήψη άμεσων μέτρων για την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Ελασσόνας

Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της επαρχίας Ελασσόνας μετά την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα στην Τσαριτσάνη.

Ήδη ξεκίνησαν δειγματοληψίες σε κοπάδια που βρίσκονται σε ακτίνα 3χλμ. από την μονάδα όπου εντοπίστηκε η νόσος, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της περιοχής μιλούν για τεράστιες ευθύνες υπουργείου, περιφέρειας και δήμου στην εξάπλωση της νόσου και καλούν τους συναδέλφους τους σε αγωνιστική ετοιμότητα απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Ελασσόνας “η εμφάνιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ο φόβος για ταχεία εξάπλωση της σε περιοχές της Ελασσόνας που θα οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις ζώων και τεράστιες απώλειες για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους μας έχει φέρει σε απόγνωση. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτήν την κατάσταση, μιας και η πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος που υλοποιεί από κοινού με την Περιφερειακή και Δημοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς. Μετράμε πάνω από ένα χρόνο, όπου στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες κρούσματα πανώλης και ευλογιάς, έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και όχι μόνο οι ζωονόσοι δεν «εκριζώνονται» όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά τελικά «ριζώνουν» στην καθημερινότητα μας.

Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στη λογική της «ατομικής ευθύνης» στην πρόληψη και προστασία, αφήνοντας έρμαια τους κτηνοτρόφους, και καταδεικνύοντας παράλληλα την γύμνια του κράτους και την ανεπάρκεια του. Αρνείται να πάρει μέτρα για τα βασικά προβλήματα εξάπλωσης των ζωονόσων όπως είναι οι υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα ελλιπή μέτρα βιοπροστασίας στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της χώρας“.

Οι Σύλλογοι των κτηνοτρόφων από την Ελασσόνα υπογραμμίζουν ότι βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση απαιτώντας τη λήψη μέτρων που αφορούν στα εξής:

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους.

Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου.

Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης εστιών της νόσου.

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.

Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πηγή: ertnews.gr