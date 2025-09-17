Πάτρα: Στον Εισαγγελέα στοιχεία για απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς

Τα στοιχεία για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για τη μη έγκαιρη ενημέρωση για τη διασπορά της ευλογιάς στην Αχαΐα έχουν αποσταλεί στον Εισαγγελέα. Αφορούν την περιοχή της Λακόπετρας, όπου εκτιμάται ότι το νόσημα υπήρχε τουλάχιστον 2 μήνες πριν ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, για να ληφθούν μέτρα περιορισμού.

«Περισσότερα από 6.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην Αχαΐα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στη ΕΡΤ Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ