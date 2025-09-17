ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πάτρα: Στον Εισαγγελέα στοιχεία για απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς

17/09/2025
36'' διάβασμα
patra-ston-eisangelea-stoicheia-gia-apokrypsi-krousmaton-evlogias-152913

Τα στοιχεία για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για τη μη έγκαιρη ενημέρωση για τη διασπορά της ευλογιάς στην Αχαΐα έχουν αποσταλεί στον Εισαγγελέα. Αφορούν την περιοχή της Λακόπετρας, όπου εκτιμάται ότι το νόσημα υπήρχε τουλάχιστον 2 μήνες πριν ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, για να ληφθούν μέτρα περιορισμού.

«Περισσότερα από 6.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην Αχαΐα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στη ΕΡΤ Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ευλογιάπάτρα