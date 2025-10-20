Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ για τον ΤΟΕΒ Κρύας-Λαψίστας

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω τη μη άρδευσης του κάμπου της Λαψίστας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 20.10.2025, σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία παραβρέθηκαν ο Υπουργός κ. Κων.Τσιάρας, ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Ανδριανός, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, οι Βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων κα. Μαρία Κεφάλα, κα. Μερόπη Τζούφη, κ. Γιώργος Αμυράς, κ. Ιωάννης Τσίμαρης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η ΕΝΩΣΗ αγροτών Ιωαννίνων και ο ΤΟΕΒ Κρύας-Λαψίστας.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής ενημέρωση για την ζημιά που υπέστησαν οι παραγωγοί, καθώς επίσης και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρδευση για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.

Από την πλευρά του ο Υπουργός κ. Τσιάρας, δεσμεύτηκε σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις των παραγωγών να ενταχθούν στον κανόνα de minimis του επόμενου έτους ή σε κάποιο ειδικό μέτρο το οποίο θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα θα συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η άρδευση τα επόμενα χρόνια.