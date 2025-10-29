Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ για ένα ενιαίο σύστημα ελέγχων

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιήθηκε σήμερα η εναρκτήρια σύσκεψη (kick-off meeting) του έργου Τεχνικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TSI) «Υποστήριξη της εφαρμογής μεταρρύθμισης του συστήματος επίσημων ελέγχων τροφίμων βάσει ανάλυσης κινδύνου στην Ελλάδα (Supporting the Implementation of the Risk-Based Food Control System Reform in Greece)», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG REFORM), της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης, το Γραφείο του Υπουργού, τα Γραφεία Υφυπουργών, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee), η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα επίσημων ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου στην ασφάλεια τροφίμων, και ειδικότερα:

στην κατάρτιση ενοποιημένης μεθοδολογίας risk-based για όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης,

στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ αρμόδιων φορέων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών,

στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων (ΤΠΕ),

στη διατύπωση προτάσεων θεσμικών μεταρρυθμίσεων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα,

στην υλοποίηση εκπαιδεύσεων και πιλοτικών εφαρμογών σε Περιφέρειες.

Ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ, περνάμε σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου. Μειώνουμε το διοικητικό βάρος, αξιοποιούμε διαλειτουργικότητες και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα τροφίμων. Μετρήσιμα αποτελέσματα, συνεργασία όλων των φορέων και σε ένα πιο σύγχρονο κράτος – αυτή είναι η κατεύθυνση του ΥΠΑΑΤ».

Κατά τη σημερινή σύσκεψη συμφωνήθηκαν τα άμεσα επόμενα βήματα: ο οδικός χάρτης υλοποίησης με σαφή ορόσημα, η συγκρότηση των ομάδων εργασίας, το χρονοδιάγραμμα εκπαιδεύσεων στελεχών και ο σχεδιασμός των πιλοτικών δράσεων σε επιλεγμένες Περιφέρειες.