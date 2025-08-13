Σύβοτα: Τράγος «τσάκωσε» μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και έγινε viral! (βίντεο)
Στην παραλία Μπέλλα Βράκα των Συβότων σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν ένας μοναχικός τράγος προσπάθησε να «αρπάξει» ένα μοχίτο από τους λουόμενους.
Το τετράποδο συνηθίζει να κατεβαίνει στην παραλία ώστε να βρει λίγη σκιά και… σνακ από τους λουόμενους, αλλά αυτή την φορά αποφάσισε να γίνει γνωστό στο διαδίκτυο λόγω λαιμαργίας.
@dailymail A greedy goat causes havoc as it pesters sunbathers for food on a beach in Greece. Footage shows tourists’ attempts to shoo it away whilst others watched as it devoured their snacks. Read more at DailyMail.com 🎥Newsflare #goat #beach #holidays #greece ♬ original sound – Daily Mail
Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο viral βίντεο, ο τράγος φέρεται να πλησιάζει ανενόχλητος τους λουόμενους. Έπειτα εξετάζει με προσοχή τα υπάρχοντα τους, μέχρι που εντόπισε ένα δροσερό ποτήρι μοχίτο. Έτσι ο τράγος, χωρίς δεύτερη σκέψη «βούτηξε» τη μουσούδα μέσα στο κοκτέιλ και ήπιε μερικές γουλιές, προκαλώντας γέλια, ενώ πολλοί λουόμενοι έσπευσαν να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο.
