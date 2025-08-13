Ξεκινούν εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών σε ορυζώνες της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας

Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών στους ορυζώνες της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, όπως ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Οι ψεκασμοί θα καλύψουν συνολικά έκταση ως 120.000 στρεμμάτων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας και οι αρμόδιες αρχές καλούν τους φορείς της αυτοδιοίκησης να ενημερώσουν τους κατοίκους, καθώς και τους τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Πιο αναλυτικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή, ανακοινώνει τη διενέργεια ψεκασμού υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών, ώστε, πέραν της όχλησης, να περιοριστούν σημαντικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια.

Με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και των εμπλεκόμενων Δήμων προγραμματίστηκε η πραγματοποίηση δράσεων εναέριας ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) στους ορυζώνες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, για τη Δευτέρα 18/08/2025, την Τρίτη 19/08/2025 και την Τετάρτη 20/8/2025.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση ως εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) στρεμμάτων του μπλοκ των εκτάσεων των περιοχών αυτών, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι για τους ψεκασμούς αυτούς έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, είναι διάρκειας έως δύο (2) ώρες και γίνονται με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.

Η διενέργεια των αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των Δήμων των περιοχών όπου θα γίνουν οι ψεκασμοί, σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμού (τρεις ώρες κάθε βράδυ) να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.

Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας».