ΚΑΠ, καινοτομία και πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο του προσεχούς Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

Πώς μπορεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική να δώσει στους αγρότες τα «αναγκαία εργαλεία» για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης; Αυτό θα αποτελέσει το βασικό ερώτημα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH), που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, υπό τη δανική προεδρία της ΕΕ.

Το υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας της Δανίας έχει ήδη κυκλοφορήσει έγγραφο-πλαίσιο, με τίτλο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ», το οποίο θα καθοδηγήσει τις συζητήσεις.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων –με αιχμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αστάθεια στο διεθνές εμπόριο– ενώ, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με ολοένα συχνότερες ξηρασίες και πλημμύρες. Παράλληλα, οι δημογραφικές αλλαγές στην ύπαιθρο δυσχεραίνουν την ανανέωση γενεών στον αγροτικό τομέα, ενώ η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα και πρωτεΐνες πιέζει την παραγωγή.

Η δανική προεδρία υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, μείωσης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της καινοτομίας, χωρίς όμως να θιγούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής προστασίας. Προτείνεται, επίσης, καλύτερη ανταμοιβή των αγροτών για οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικολογικά υπεύθυνες πρακτικές, καθώς και αξιοποίηση βιοτεχνολογικών λύσεων, που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς να περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει την καινοτομία και τις επενδύσεις για προσιτή και ασφαλή διατροφή;

Ποιες αλλαγές απαιτούνται στο νομικό πλαίσιο για να δοθούν στους αγρότες καλύτερα εργαλεία για την πράσινη μετάβαση;

Το πρόγραμμα του Συμβουλίου περιλαμβάνει επισκέψεις σε δανικές επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, αγροκτήματα και παραγωγικές μονάδες, ενώ στις εργασίες θα συμμετάσχουν και φορείς, όπως οι Copa-Cogeca, η CEJA και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος.