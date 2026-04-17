Τέλη Μαΐου η πληρωμή δώδεκα Συνδεδεμένων και των Οικολογικών Σχημάτων

Από το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις σε 12 καθεστώτα, καθώς και για τα Οικολογικά Σχήματα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ).

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται διαδοχικές πληρωμές που αφορούν τόσο εκκρεμότητες παλαιότερων ετών όσο και αιτήσεις του 2025, με στόχο την απορρόφηση των καθυστερήσεων και την ομαλοποίηση της ροής ενισχύσεων προς τους δικαιούχους.

Ειδικότερα έως 30 Απριλίου 2026:

Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025:

• ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013)

Έως 30 Μαΐου 2026:

Θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

• Εκκρεμότητες του 2018 (βασική ενίσχυση)

• Αιτήσεις έτους 2025:

– Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος α) Αραβόσιτος, β) Ρύζι, γ) Σπόροι σποράς, δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης, ε) Όσπρια, στ) Κορινθιακή Σταφίδα, ζ) Μήλα, η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά, θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα, ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα, ιβ) Ζωικό Βοοειδή

– Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

19,8 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες για την Εξισωτική

Υπενθυμίζεται ότι στις 8/4 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της 2ης εκκαθάρισης της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 (Εξισωτική Αποζημίωση).

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων ανέρχεται σε 19.839.028,28 ευρώ σε 56.969 μοναδικούς δικαιούχους για το έτος ενίσχυσης 2025. Η ανάλυση της πληρωμής ανά δράση έχει ως εξής:

202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια

Μια ημέρα πριν στις 7/4 η ΑΑΔΕ προχώρησε στην πληρωμή 201.977.212,74 ευρώ οι οποίες αφορούσαν σε ευρύ φάσμα ενισχύσεων, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους. Συνολικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις σε 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έγιναν συμψηφισμοί σε 1.075 μοναδικά ΑΦΜ.

Η συγκεκριμένη πληρωμή, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολύ μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

185.151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

86.383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

2.801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

19.804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά, πάνω από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση και την ποιότητα των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των ενισχύσεων.