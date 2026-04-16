«Όχι στα Νέα Μεταλλαγμένα»: Έκκληση για διαφάνεια και ασφάλεια στην τροφή, από Greenpeace, Αιγίλοπα και ΣΙΤΩ

Οι οργανώσεις Αιγίλοπας, ΣΙΤΩ και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace απευθύναμε ανοιχτή επιστολή στο νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά με θέμα τις επικείμενες ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών στις 21 Απριλίου και αργότερα, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Κανονισμό που ακυρώνει τους ελέγχους ασφαλείας για τα φυτά από Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές (ΝΓΤ1)[1].

Καλούμε τον υπουργό κ. Σχοινά και την Ελληνική Κυβέρνηση να απορρίψει τον νέο Κανονισμό που θα επιτρέψει να εισαχθούν στην αγορά νέοι μεταλλαγμένοι οργανισμοί που δεν θα υπόκεινται σε δοκιμές ασφάλειας και χωρίς σήμανση. Μία αρνητική ψήφος εκ μέρους της Ελλάδος στις 21 Απριλίου θα μείνει στην ιστορία γιατί θα προστατεύσει καταναλωτές και αγρότες και τις επόμενες γενιές αλλά και την κυριαρχία της χώρας μας επί του βιολογικού της πλούτου.

Αυτός ο κανονισμός που προωθεί το μοντέλο εντατικής χημικής γεωργίας θα επιτρέψει σε πατενταρισμένους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΝΓΤ1) να καλλιεργούνται στην Ευρώπη και στη χώρα μας χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς σήμανση και χωρίς κανόνες ιχνηλασιμότητας. Ο καταναλωτής δεν θα ξέρει τι τρώει, δεν θα μπορεί να επιλέξει. Τα μεταλλαγμένα φυτά όταν απελευθερώνονται στη φύση μπορούν να προκαλέσουν επιμολύνσεις μέσω της μεταφοράς γύρης και θα επιβαρύνουν τους αγρότες μας που καλλιεργούν συμβατικά και βιολογικά προϊόντα αφού στη φύση δεν υπάρχουν σύνορα. Επιπλέον, οι πατέντες θα προκαλέσουν αύξηση των τιμών των τροφίμων και νομικούς και οικονομικούς κινδύνους για τον αγροδιατροφικό τομέα. Τυχόν κόστη για την αποφυγή επιμόλυνσης και πιστοποιητικά ιχνηλασιμότητας θα μετακυληθούν στον τελικό καταναλωτή. Η Ελλάδα μας θα απολέσει δικαιώματα καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) οι αλληλουχίες του γονιδιώματος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραδοσιακών μας ποικιλιών. Επίσης ο νέος Κανονισμός θα καταργήσει το δικαίωμα στη χώρα μας να απαγορεύσει μια καλλιέργεια σε περίπτωση κινδύνου για το οικοσύστημα.

Σήμερα σε 25 από τα 27 Ευρωπαϊκά κράτη δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά. “Το γεγονός ότι ο νέος υπουργός διετέλεσε μεταξύ άλλων και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δίνει την ελπίδα ότι η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος επιλογής για τους ευρωπαίους πολίτες δεν θα τον αφήσει αδιάφορο. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων παγκόσμιων κρίσεων — που, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Μέση Ανατολή, προκαλούν ενεργειακή αστάθεια και εντείνουν τη διατροφική κρίση — η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να προωθεί τη βιώσιμη τοπική γεωργία χωρίς μεταλλαγμένα” , δήλωσαν οι οργανώσεις.

Πριν 20 χρόνια καταφέραμε να κρατήσουμε την Ελλάδα καθαρή από καλλιέργειες μεταλλαγμένων. Τώρα, αντιμετωπίζουμε παρόμοιο κίνδυνο και χρειάζεται να είμαστε ξανά ενωμένοι. Η λύση είναι στην παράδοσή μας: στα εποχικά και τοπικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, που σέβονται τη γη. Για να έχουμε ασφαλή, επαρκή, υγιεινή τροφή για όλους, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο παραγωγής και εμπορίου της τροφής που θα ενδυναμώνει τους τοπικούς παραγωγούς που σέβονται τις καλλιέργειές τους και τους συνανθρώπους τους, θα διατηρεί τους ήδη ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και διαφάνειας για τα νέα μεταλλαγμένα και θα θέσει αυστηρούς περιορισμούς στη σπατάλη φαγητού.

Με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου να ακολουθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα- το Μάιο- το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, εκφράζοντας τις ανησυχίες επιστημόνων, πολιτών, και φορέων για τη χαλάρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα, ξεκίνησε σχετική έκκληση συλλογής υπογραφών που μπορείτε να δείτε εδώ: https://act.gp/4sAyZ6R .

Οι πολίτες μπορούν επίσης να στείλουν μήνυμα στους 21 ευρωβουλευτές μας στους ιστότοπους του Αιγίλοπα https://aegilops.gr/no-gmo-campaign/ και του Δικτύου ΣΙΤΩ https://sito.gr/nongmo-letter-to-meps/

