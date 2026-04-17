Η Κίνα εντείνει τους ελέγχους και τις θανατώσεις βοοειδών μετά από ξέσπασμα Αφθώδους Πυρετού

Η Κίνα έχει εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους, επιτάχυνε τη διάθεση εμβολίων και ξεκίνησε τη θανάτωση βοοειδών, μετά την εμφάνιση εστιών αφθώδους πυρετού στη βορειοδυτική χώρα, που, σύμφωνα με τις αρχές, εισήλθε από το εξωτερικό. Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη θανάτωση ζώων και την απολύμανση των περιοχών που επλήγησαν, έπειτα από κρούσματα σε κοπάδια συνολικού αριθμού 6.229 βοοειδών στις επαρχίες Γκανσού και την Αυτόνομη Περιφέρεια Σιντζιάνγκ Ουιγούρων.

Αναλυτές του κλάδου σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη ανίχνευση του ορότυπου SAT-1 στην Κίνα, μιας μορφής του αφθώδους πυρετού ενδημικής στην Αφρική, ενώ τα υπάρχοντα εγχώρια εμβόλια για τους πιο κοινούς ορότυπους O και A δεν προσφέρουν προστασία. Από το 2025, ο SAT-1 έχει εξαπλωθεί από την Αφρική σε τμήματα της Μέσης Ανατολής, της Δυτικής και Νότιας Ασίας. Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι η ζωονόσος εισήλθε στη χώρα μέσω των βορειοδυτικών συνόρων, περιοχής που συνορεύει με το Καζακστάν, τη Μογγολία, τη Ρωσία και άλλες χώρες.

Μέτρα

Οι συνοριακές επαρχίες, όπως οι Σιντζιάνγκ και Γκανσού, διατάχθηκαν να ενισχύσουν τις περιπολίες και να αποτρέψουν την είσοδο της νόσου μέσω λαθρεμπορίου ή παράνομης μεταφοράς, σύμφωνα με επίσημες ειδοποιήσεις. «Το τρέχον ξέσπασμα απειλεί μεγάλη περιοχή και η πρόληψη και ο έλεγχος ασκούνται υπό σοβαρή πίεση», δήλωσε η Rosa Wang, αναλύτρια της Shanghai JC Intelligence Co.

Η ανησυχία για διασυνοριακή εξάπλωση είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά κρούσματα ασθενειών στα βοοειδή στην περιοχή Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας, που συνορεύει με το Καζακστάν και απέχει 1.200–2.500 χλμ. από τις κινεζικές περιοχές του ξέσπασματος του αφθώδους πυρετού. Παλαιότερα, ζωονόσοι όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων το 2018 και ο ορότυπος O του αφθώδους πυρετού το 2000 και το 2014 είχαν περάσει από τη Ρωσία στην Κίνα. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Κίνα να επιβάλει περιορισμούς σε ρωσικά προϊόντα κτηνοτροφίας αν κριθεί ότι η μετάδοση προήλθε από εκεί.

Απώλειες παραγωγής

Ο SAT-1 εξαπλώνεται εύκολα, προκαλεί σημαντικές απώλειες παραγωγής και έχει ποσοστό θνησιμότητας άνω του 50% στα νεαρά ζώα. Η μετάδοση γίνεται κυρίως με άμεση επαφή, αλλά μπορεί επίσης να διαδοθεί μέσω αέρα, με μεγαλύτερη ικανότητα εξάπλωσης από τους ορότυπους A και O. Δύο εμβόλια κατά του SAT-1, που παράγονται από την Zhongnong Weite Biotechnology Co., Ltd, έλαβαν έγκριση έκτακτης ανάγκης και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά εντός ενός μήνα.

Η κινεζική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα όπως πτώση τιμών κρέατος, υπερπαραγωγή και χαμηλή ζήτηση. «Αν δεν ελεγχθεί σωστά, οι τιμές βοοειδών μπορεί αρχικά να μειωθούν και στη συνέχεια να αυξηθούν καθώς τα κοπάδια μειώνονται», δήλωσε ο Xu HongZhi, αναλυτής της Beijing Orient Agribusiness Consultants.