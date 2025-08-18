Τεράστια αναστάτωση στους βιοκαλλιεργητές από την 4η τροποποίηση του Οικοσχήματος Π1-31.9 – Ποιοι μένουν εκτός

Αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους Έλληνες βιοκαλλιεργητές η 4η τροποποίηση του Οικοσχήματος Π1-31.9, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφήνει εκτός ενισχύσεων δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς (περίπου 40.000 ΑΦΜ). Το ζήτημα αφορά κυρίως όσους βρίσκονται στη φάση της μεταστροφής από συμβατικές σε βιολογικές καλλιέργειες, προκαλώντας ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον των επενδύσεων τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης δεν προέκυψε αυθαίρετα από την ελληνική διοίκηση, αλλά αποτελεί απάντηση σε συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στείλει επιστολή ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), προτείνοντας την τροποποίηση ώστε να ορίζονται ως δικαιούχοι οι παραγωγοί που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο μετατροπής στις βιολογικές καλλιέργειες.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σε έκθεση του Νοεμβρίου 2024, επανέλαβε την ίδια σύσταση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές κυρώσεις ή νέα πρόστιμα για την Ελλάδα.

Ποιους αφορά η τροποποίηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 4η τροποποίηση επηρεάζει κυρίως όσους επιθυμούν να ενταχθούν τώρα στα βιολογικά προγράμματα, δηλαδή εκείνους που βρίσκονται στη διαδικασία μεταστροφής. Πρόκειται για παραγωγούς οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή για την τήρηση των όρων βιολογικότητας και δεν έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη περίοδο μετατροπής.

Όσοι ήταν ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα για διατήρηση των βιολογικών τους καλλιεργειών παραμένουν δικαιούχοι και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Με απλά λόγια, η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τους νέους αιτούντες στο πρόγραμμα μεταστροφής. Οι βιοκαλλιεργητές που έχουν ήδη ενταχθεί και τηρούν τους όρους διατήρησης της βιολογικής τους καλλιέργειας δεν κινδυνεύουν.

Τι αναφέρει η απόφαση:

«Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών όπου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας και έχουν ολοκληρώσει το στάδιο μετατροπής σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018. Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση