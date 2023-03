Τεράστια μάζα από φύκια κατευθύνεται στη Φλόριντα και απειλεί τον τουρισμό σε όλη την Καραϊβική

Μια τεράστια μάζα φυκιών που σχηματίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό κατευθύνεται προς τις ακτές της Φλόριντα και στον Κόλπο του Μεξικού, απειλώντας να ρίξει δύσοσμους και δυνητικά επικίνδυνους σωρούς σε παραλίες και να βάλει μεγάλο εμπόδιο στην τουριστική περίοδο.

Πρόκειται για τα φύκια sargassum που σχηματίζονται στον Ατλαντικό Ωκεανό και τα οποία παρακολουθούν οι επιστήμονες από το 2011. Όμως, η φετινή μάζα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ – και εκτείνεται σε περισσότερα από 8.000 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αφρικής έως τον Κόλπο του Μεξικού.

Early season #sargassum already making an appearance off #Guadeloupe in these @CopernicusEU #Sentinel2 false colour infrared images and also impacting the coast. The large accumulation near the university campus seems to have disperse by 12th March. @SargassumP @BARSC_EO #eochat https://t.co/YVFuqTIWcP pic.twitter.com/fmSTaYovV5

— SargAssure sargassum monitoring system (@SASAMS_EO) March 13, 2023