Θεσσαλία: Αύγουστος, ο μήνας των παραδοσιακών γιορτών

Ο Αύγουστος στη Θεσσαλία είναι κάτι παραπάνω από καλοκαίρι. Είναι ο μήνας που τα χωριά γεμίζουν ζωή, που οι απόδημοι επιστρέφουν και που η παράδοση συναντά τη συλλογική μνήμη και το πανηγύρι. Από τις κορυφές του Κισσάβου και του Πηλίου, μέχρι τον θεσσαλικό κάμπο και τις πλατείες των ορεινών χωριών της Πίνδου, κάθε γωνιά τιμά τους αγίους της, στήνει χορούς και ξαναζεί τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων.

Η γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου αποτελεί το αποκορύφωμα: Τάματα, λιτανείες, λαϊκά γλέντια με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και τραπέζια στρωμένα με τοπικές γεύσεις. Κάθε πανηγύρι στη Θεσσαλία είναι μια ευκαιρία για ένωση, συγκίνηση, αλλά και για διασκέδαση με αυθεντικό τρόπο. Ο θεσσαλικός Αύγουστος είναι μια εμπειρία που συνδέει τον άνθρωπο με τη γη του, με τη ρίζα του, με τη χαρά της κοινότητας. Και αυτή η σύνδεση είναι που κρατά ζωντανή την ψυχή της παράδοσης.

Γιορτή τρύγου-κρασιού

Ο Δήμος Τυρνάβου ετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 1ης Γιορτής Τρύγου στο Δαμάσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου, φέρνοντας στο προσκήνιο την αγροτική παράδοση, την κοινωνική συνοχή και τη σύγχρονη ταυτότητα του χωριού. Όπως τόνισε ο δήμαρχος, Αστέριος Τσικριτζής, «η γιορτή έρχεται να τιμήσει την αγροτική ψυχή του τόπου μας και να αναδείξει το δυναμικό της περιοχής του Δαμασίου». Παράλληλα, την ίδια ημέρα, θα τελεστούν και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Δεληχείου Ιδρύματος, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου του 2021, αλλά πλέον επιστρέφει στην καθημερινότητα των κατοίκων, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την κοινωνική ζωή του χωριού. Στη συνέχεια, ο Δήμος Τυρνάβου ετοιμάζεται για την ξακουστή στο πανελλήνιο γιορτή κρασιού, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου στο άλσος του Αμπελώνα.

Γιορτή καλαμποκιού-ακτινιδίου

Το περασμένο Σάββατο (2/8), πλήθος κόσμου παρέστη στο Ομόλιο Αγιάς, στην τοπική Γιορτή Καλαμποκιού και Ακτινιδίου, μια εκδήλωση η οποία συνδιοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Αγιάς, τον Μορφωτικό Σύλλογο Ομολίου «Μαρίνος Αντύπας», την Τοπική Κοινότητα, τον Δασικό Συνεταιρισμό και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ομολίου. Όσοι παρευρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να γευτούν ψητά καλαμπόκια και ακτινίδια της περιοχής. Από το πρωί, 1.500 ρόκες ψήθηκαν και πάνω από 1.000 ακτινίδια ετοιμάστηκαν για το κοινό, το οποίο έμεινε κατενθουσιασμένο από τη γεύση και την ποιότητα.

Στην όμορφη εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στομίου, οι οποίοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, παρουσίασαν μια καινοτόμο εργασία ρομποτικής, με θέμα τη συγκομιδή και την επεξεργασία του ακτινιδίου και του καλαμποκιού, όπως επίσης και το πρόγραμμα με τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής στο Πεκίνο στα τέλη Αυγούστου. Επίσης, το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Συλλόγου Ομολίου χόρεψε παραδοσιακούς χορούς, για να ακολουθήσει στο τέλος λαϊκό γλέντι.