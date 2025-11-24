Θεσσαλία: Παρουσιάστηκαν σύγχρονες επεμβάσεις στη διατροφή των μηρυκαστικών

Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν στην 7η ημερίδα που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή (23/11) το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα «Σύγχρονες επεμβάσεις στη διατροφή των μηρυκαστικών» στο αμφιθέατρο «Ησίοδος», στο κτήριο Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο στόχος της ημερίδας, που ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκτροφέων, επιστημόνων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκτροφής μηρυκαστικών, φαίνεται ότι επετεύχθη, καθώς επιστήμονες από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και οι επαγγελματίες που ήταν ομιλητές, παρουσίασαν όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις στον τομέα της εκτροφής μηρυκαστικών.

Η πρώτη εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου του Σάσαρι (Ιταλία), Δρ Αντονέλλο Καννάς (Antonello Cannas), με θέμα τη διαχείριση της διατροφής σε προβατίνες γαλακτοπαραγωγής κατά τη μεταβατική περίοδο. Η ομιλία ξεκίνησε με τις βασικές διαφορές ανάμεσα στη διατροφή των προβάτων και των βοοειδών, ώστε να γίνει κατανοητός ο βαθμός επιρροής των αναγκών του ζώου στη διατροφική στρατηγική. Στη συνεχεία, αναλύθηκαν οι προκλήσεις που εμφανίζονται σε κάθε αναπαραγωγικό στάδιο, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας της εκτροφής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος, Ανδρέας Φώσκολος, μίλησε για τη χρήση των πτητικών λιπαρών οξέων ως πρόσθετων σε προβατίνες γαλακτοπαραγωγής κατά τη μεταβατική περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Φώσκολο, «η μελέτη που έγινε για τη βελτίωση της παραγωγής και της υγείας των προβατίνων κατά την περιγεννητική περίοδο επικεντρώθηκε στη χορήγηση πτητικών λιπαρών οξέων σε προβατίνες γαλακτοπαραγωγής τόσο πριν τον τοκετό όσο και μετά». Επιπλέον, τονίστηκε ο θετικός ρόλος της συμπλήρωσης των σιτηρεσίων με πτητικά λιπαρά οξέα και ο βαθμός στον οποίο συμβάλλουν στην υγεία της προβατίνας, στην ανάπτυξη των αμνών, καθώς και τη γαλακτοπαραγωγή των ζώων.

Τέλος, ο ζωοτέχνης – διατροφολόγος Κωνσταντίνος Δρουμτσέκας παρουσίασε μια νέα σειρά μειγμάτων για βοοειδή ανάπτυξης και πάχυνσης, όπως αναπτύχθηκαν μέσα από την ερευνητική συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Εκτροφής Μηρυκαστικών Ζώων και τον κ. Φώσκολο. Αναφέρθηκε στην ισόρροπη διατροφή των μόσχων κατά τα στάδια του θηλασμού, του απογαλακτισμού, της ανάπτυξης και της πάχυνσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα εξειδικευμένα εναρκτήρια (starter) μείγματα και στην καθοριστική τους επίδραση στην ανάπτυξη της μεγάλης κοιλίας. Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναδείχθηκε η σημασία της συγκεκριμένης περιόδου για τη μετέπειτα παραγωγική τους πορεία.

Σημειώνεται ότι την ημερίδα ενίσχυσαν οι εταιρείες του κλάδου και συγκεκριμένα οι Αφοί Δρουμτσέκα και η Nuprema ΑΕ. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η «ΥΧ».