Μαζικό το μήνυμα διαμαρτυρίας από τη Νίκαια – Την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου η έξοδος των τρακτέρ

Την έξοδο των τρακτέρ στις πλατείες των χωριών από 30 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου προκειμένου να στηθούν μαζικά και μαχητικά μπλόκα σε όλη την χώρα, αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην πολύ μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, το μεσημέρι της Κυριακής.

Αν αποτελεί βαρόμετρο η ανταπόκριση των εκπροσώπων του αγροτικού κινήματος στην σύσκεψη της Νίκαιας για το μέλλον των κινητοποιήσεων, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί για την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης που θα έχει με τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Νίκαιας αποδείχτηκε πολύ μικρή για να χωρέσει τους εκατοντάδες αγροτοκτηνοτρόφους που ήρθαν από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη για να στείλουν το μήνυμα ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ «θερμός» από τις κινητοποιήσεις τους.

Για την οργάνωση των κινητοποιήσεων, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα και θα οργανωθούν περιοδείες και συσκέψεις στα χωριά για την ενημέρωση όλων των αγροτών.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, ενώ οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό για μπλόκα τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους, όσο και σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι που έλαβαν τον λόγο εστίασαν στην ανάγκη ενός ενωτικού αγώνα, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και διευκρίνισαν ότι «οι επικείμενες κινητοποιήσεις δεν είναι εθιμικές: Κανείς μας δεν έχει διάθεση τις ημέρες των Χριστουγέννων να βρίσκεται στους δρόμους, αλλά αν χρειαστεί και εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας θα το κάνουμε για την επιβίωση μας». Αναφέρθηκαν δε στις δίκαιες διεκδικήσεις τους που αφορούν τις άμεσες πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται από το 2024, και τα διαχρονικά τους αιτήματα να είναι συνδεδεμένες οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή, κατώτατες τιμές που θα καλύπτουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, προστασία της παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους κλπ.

Κ. Τζέλλας

Η σύσκεψη ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, ο οποίος χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή του αγροτικού κινήματος στη σύσκεψη και κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί και η οποία οδηγεί στο ξεκλήρισμα τον αγροτικό τομέα και στην εγκατάλειψη τα χωριά.

Ρ. Μαρούδας

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, ο οποίος κάλεσε όλους να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι «είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους. Και εμείς δεν είμαστε ούτε επαίτες, ούτε πρόκειται να γίνουμε κολίγοι 115 χρόνια μετά το Κιλελέρ. Καλούμε σε μαζικά μπλόκα, πανελλαδικά συντονισμένα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις, να βγουν σε όλη την Ελλάδα από την Κυριακή 30 Νοέμβρη μέχρι και τις 5 Δεκέμβρη, να απλωθούν σε όλη την Ελλάδα. Να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα βγούμε στην Εθνική Οδό, ότι είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να παλεύουμε για την επιβίωσή μας, ότι δεν θα δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από ικανοποίηση αιτημάτων που δεν θα μας δίνουν απλά μια ανάσα, αλλά θα μας δίνουν μια προοπτική για το σήμερα και για το αύριο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στις καλλιέργειές μας, στα χωριά μας, να μπορούμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας».

Αιτήματα

Στην πανελλαδική Σύσκεψη παρουσιάστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο των αιτημάτων επιβίωσης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μέσα από την συζήτηση εμπλουτίστηκαν τα αιτήματα που χρειάζεται να υιοθετηθούν από Ομοσπονδίες και Συλλόγους.

Όπως τονίστηκε οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι τα βασικά αιτήματα απαιτούν, μεταξύ άλλων:

«Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και την βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να μας έχουν καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα».

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη συζητάνε να προχωρήσουν σε περικοπή.